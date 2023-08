Dal mese di aprile del 2019 al primo semestre 2023 sono stati 54.108 gli interventi di controllo della Guardia di finanza sui percettori del Reddito di cittadinanza che hanno consentito complessivamente di accertare 45.524 interventi irregolari, pari al 84,14%. Questo è quanto si legge in un'articolo uscito su ilsole24ore.com. Nello stesso arco temporale sono stati denunciati 48.392 furbetti. La mappa delle irregolarità vede in percentuale al primo posto la Calabria, seguita dalle Marche e dalla Liguria. Nelle ultime posizioni la Basilicata al 74,05% con 303 denunciati e frodi per 2.943.290 euro. Secondo i dati Inps, anche in Basilicata, come altrove, si è assistito a un calo di richieste del sostegno introdotto dal Governo Conte e in scadenza a fine anno, superato dall'assegno di inclusione varato dall'attuale governo Meloni. In regione si è passati da circa 16mila nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta nel 2019, agli 11mila del 2022.