Tensioattivi anionici nelle acque del Pertusillo: sono questi i motivi per cui è stato declassato l'invaso sul fiume Agri. I tensioattivi anionici sono stati riscontrati ad aprile, settembre e novembre 2022 durante le rilevazioni mensili dell'Arpab ben oltre la soglia consentita. Fuori dai parametri, anche se per una sola volta, la richiesta chimica e biochimica di ossigeno alle salmonelle. Questo è quanto ha dichiarato l'azienda regionale per la protezione dell'ambiente al Quotidiano di Basilicata e in risposta a un quesito del consigliere regionale M5S Gianni Perrino. Il consigliere M5S ha anche presentato un'interrogazione per chiedere campionamenti in punti di prelievo diversi oltre a quello di Spinoso e capire se nel processo di bonifica in corso del centro oli di Viggiano si faccia uso di bio tensioattivi.