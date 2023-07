Il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia di Maurizio Giordano, l’operaio 38enne di Baragiano che ha perso la vita nei giorni scorsi in un incidente sul lavoro avvenuto a Bussetto, in provincia di Parma. «Ancora una volta siamo qui a denunciare l’ennesima vittima sul lavoro. Non è possibile continuare a morire di lavoro e non si può considerare questo nuovo tributo di sangue come il frutto del destino. Dietro ogni incidente sul lavoro c’è una catena di inosservanze che spesso produce esiti fatali. In attesa che la magistratura svolga i necessari accertamenti per individuare circostanze e responsabilità del grave incidente – continua Cavallo – come sindacato sentiamo la responsabilità di richiamare le istituzioni e gli organi preposti ad una maggiore vigilanza e una più capillare azione di prevenzione per fermare questa lunga scia di sangue. Noi riteniamo che per promuovere una vera cultura della sicurezza sia necessario mettere in campo uno sforzo che veda l’impegno convergente di istituzioni, imprese e mondo del lavoro per rafforzare la rete delle tutele e delle garanzie», conclude il segretario generale della Cisl lucana.