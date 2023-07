Imputato in un'inchiesta sulla nomina nel 2018 di Rocco Maglietta a commissario dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, l'ex presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, è stato assolto dal Tribunale di Potenza "perché il fatto non sussiste". Lo ha reso noto all'ANSA Donatello Cimadomo, che è l'avvocato di Pittella (attualmente consigliere regionale lucano di Azione).



"Oggi si chiude per me, per gli ex colleghi di giunta, Luca Braia, Castelgrande, Roberto Cifarelli, Franconi e Francesco Pietrantuono e per gli ex direttori generali Pafundi, Marsico e Maglietta una vicenda incresciosa e paradossale.

A mandarci sotto processo per abuso d’ufficio e falso ideologico per la nomina del dottor Maglietta a commissario del San Carlo, da noi effettuata perché in campo c’era la riorganizzazione del sistema sanitario regionale ed occorrevano figure di alta e provata qualità professionale, fu l’ex segretario generale della Cgil, Angelo Summa. L’assoluzione del Tribunale di Potenza con formula piena perché il fatto non sussiste, arrivata a distanza di cinque anni, pone fine ad un fatto doloroso ed anche ad un atteggiamento parossistico di scontro politico che mai dovrebbe ricorrere alle aule dei tribunali, così come accaduto per noi. Nuoce alle singole persone, alla credibilità delle cariche rivestite pro tempore e soprattutto alla collettività." queste le parole del consigliere regionale Marcello Pittella.