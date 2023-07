Tra le 26 città candidate, che hanno inviato la manifestazione di interesse per il bando Capitale italiana della cultura 2026, ci sono 4 candidature della Basilicata.

Le cittadine lucane sono Potenza, Maratea, Moliterno e Bernalda. Le aspiranti capitali della cultura 2026, per proseguire verso la nomina, dovranno perfezionare, entro il 27 settembre , il dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica.

Entro il 15 dicembre 2023, la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste, e la procedura di valutazione si concluderà per il 29 marzo 2024, con la proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2026.

Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito annualmente sulla base della disciplina relativa alla procedura di selezione definita nel 2016 dall’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo d’intesa con la Conferenza unificata, e aggiornata nel 2019.

L’ultima città ad essere insignita del titolo è stata Agrigento per il 2025, preceduta da Pesaro, che diventerà capitale della cultura nel 2024, e da Bergamo e Brescia che sono insieme la Capitale italiana della cultura attualmente in carica per il 2023.

Le altre città candidate per il 2026, sono:

Gaeta – Campania

Agnone (Isernia) – Molise

Alba (Cuneo) – Piemonte

Bernalda (Matera) – Basilicata

Carpi (Modena) – Emilia-Romagna

Cleto (Cosenza) – Calabria

Cosenza – Calabria

L’Aquila – Abruzzo

Latina – Lazio

Lucca – Toscana

Lucera (Foggia) – Puglia

Maratea (Potenza) – Basilicata

Marcellinara (Catanzaro) – Calabria

Massa (Massa – Carrara) – Toscana

Moliterno (Potenza) – Basilicata

Nuoro – Sardegna

Pantelleria (Trapani) – Sicilia

Potenza – Basilicata

Rimini – Emilia-Romagna

Senigallia (Ancona) – Marche

Todi (Perugia) – Umbria

Treviso – Veneto

Unione dei Comuni dei Monti Dauni (Foggia) – Puglia

Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” (Perugia) – Umbria

Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena) – Toscana

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo) – Toscana