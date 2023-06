Gli ultimi dati presentati dall’Anvur, l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il 21 giugno scorso alla Camera dei Deputati alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, aggiungono un nuovo tassello sull’annosa e mai risolta questione dello sviluppo del Mezzogiorno e, in particolare, della Basilicata. Il rapporto ci consegna un dato che deve far riflettere tutti, politici, amministratori dell’Università e società civile. Il dato in questione riguarda le immatricolazioni presso gli atenei italiani; in particolare dalle tabelle allegate si legge che, anche per quanto riguarda questo aspetto, esiste un’Italia che viaggia a due velocità con un centro-nord che attira studenti e un sud che, al contrario, perde iscritti anno dopo anno. Leggendo con attenzione i dati notiamo che, a distanza di dieci anni (a.a. 2021-2022 rispetto all’a.a. 2011-2012) la Lombardia aumenta la sua popolazione studentesca di 44 mila studenti, l’Emilia-Romagna di 31 mila studenti e il Piemonte di 25 mila studenti; seguono il Veneto (+11,7 mila studenti) e il Trentino-Alto Adige (+1,5 mila studenti). Tra le regioni del Nord, invece, il Friuli Venezia Giulia (-2,8 mila), la Liguria (-2 mila) e la Valle d’Aosta (-0,3 mila) hanno visto ridursi il numero di iscritti in misura abbastanza importante in termini percentuali. Guardando alle regioni del Centro, Toscana (+1,6 mila studenti) e Umbria (+2 mila studenti) registrano aumenti, mentre Marche (-1,6 mila studenti) e Lazio (-5,8 mila studenti) mostrano una contrazione. Più significative sono le riduzioni osservate nelle regioni del Sud e delle Isole, con Sicilia e Campania che hanno accusato una perdita rispettivamente di 25,7 e 24,3 mila studenti, seguite dall’Abruzzo, con una riduzione di circa 19 mila studenti, dalla Puglia (circa 13 mila studenti in meno), dalla Calabria (-10,6 mila studenti) e infine dal Molise, dalla Basilicata e dalla Sardegna, con riduzioni che si attestano tra circa 1,5 mila e 5,3 mila studenti. Sono dati questi preoccupanti che devono far riflettere perché delineano una nuova geografia del sistema universitario italiano, ma soprattutto fanno emergere problematiche che, come si legge nel rapporto, “ non dipendono probabilmente soltanto da quanto le istituzioni universitarie sono in grado di offrire ma, soprattutto, da quanto sono in grado di offrire i territori in cui esse sono collocate”. Ecco allora il punto: cosa ha fatto la politica nel corso degli anni per l’Ateneo lucano?

I dati sono drammatici e nella loro crudezza i numeri non lasciano adito a possibili fraintendimenti: nel decennio in questione (2011-12 rispetto al 2021-22) l’Ateneo lucano in termini percentuali ha perso qualcosa come il 24,6 per cento di immatricolati, collocandosi al secondo posto di questa virtuale classifica preceduta soltanto dall’Abruzzo che registra una riduzione del 30,3 per cento. Ora, come interpretare questi dati così negativi?

Come dicevamo poc'anzi, sicuramente la colpa non può essere ascritta soltanto all’istituzione universitaria, ma alla politica nel suo complesso e alle opportunità che questa offre ai suoi cittadini di studiare e formarsi nella propria regione. Certo si potrebbero trovare delle attenuanti, come ad esempio il taglio dei fondi alle università e alla ricerca, soprattutto ai piccoli atenei come quello lucano, ma allora come si spiega il dato dell’Umbria, una piccola regione interna che però registra un più 2 mila studenti nel corso del decennio in questione?

L’altro argomento spesso utilizzato per “spiegare” questo fenomeno è l’elevato tasso di denatalità e il consecutivo spopolamento della regione, ma questa seconda argomentazione chiama in causa direttamente la politica e di come quest’ultima risponde alle principali problematiche dei giovani e dei servizi e delle prospettive che offre a questi ultimi.

Come si può notare, il problema, da qualsiasi punto lo si analizza, è sempre lo stesso: nel corso degli ultimi decenni cosa è stato fatto per questa regione? Perché il problema del calo delle immatricolazioni presso l’ateneo lucano altro non è che un ulteriore tassello del depauperamento della nostra Regione, è la cartina di tornasole di come ci sia ancora bisogno di parlare di sviluppo del Mezzogiorno, ma non soltanto in termini economici, di quanto milioni di euro lo Stato versa nelle casse regionali. Non è questo che serve alla Basilicata e alla sua Università: alla Basilicata e alla sua Università servono innanzi tutto servizi, vie di comunicazione efficienti; non è possibile immaginare di istituire la Facoltà di Architettura a Matera e non avere una rete ferroviaria che colleghi la città dei Sassi con il resto del Paese, o aprire corsi di laurea in Medicina a Potenza e non avere case dello studente e centri di aggregazione giovanile. Il problema, quindi, non è soltanto nell’assenza o nella scarsezza dei fondi, ma nella capacità di immaginare e realizzare servizi per la comunità. Anche perché, per dirla tutta, l’Unibas, o alcuni dipartimenti, ricevono ingenti somme di denaro dalla Regione.

Quindi non possiamo pensare che si tratti sempre di un problema economico, ma di creare le precondizioni affinché i giovani decidano di studiare e formarsi presso l’Università degli Studi della Basilicata. Una di queste è la prospettiva di lavoro: dopo la laurea quali prospettive offre la società lucana? Quale futuro garantisce ai suoi giovani? Sono le solite domande, i classici interrogativi ai quali nessuno sa o vuole rispondere. Come possiamo notare, a distanza di 160 anni la questione meridionale è ancora attuale.

Nicola Alfano