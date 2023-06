Fino al prossimo mese di settembre, la rete ferroviaria tra Potenza e Battipaglia sarà oggetto di lavori di miglioramento che stanno provocando disagi a viaggiatori e pendolari e, in particolare, a persone con disabilità. Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte della signora Mariapia Zaccagnino che, ad inizio del prossimo mese di luglio, dovrà recarsi a Roma per un concorso.

“Fino al 12 settembre - scrive la signora - i treni da Potenza a Battipaglia sono soppressi a causa di lavori sulla linea. Devo andare a Roma il 5 luglio per un concorso. Inizialmente, mi era stato detto che non era garantita l’assistenza, ma poi sono stata contattata da Rfi che mi ha spiegato come per il viaggio d’andata sia invece garantita, mentre non può esserlo per tutto il viaggio di ritorno. Rfi si sta impegnando a trovare una soluzione affinché possa tornare a Potenza in quanto, nell’ultimo tratto del ritorno, da Battipaglia a Potenza, al momento non vi è la certezza di coincidenza con un bus con pedana”.

Per comprendere il problema abbiamo contattato Trenitalia che si è scusata per il disagio arrecato alla signora e, in generale, per quelli generati da questo intervento di manutenzione straordinaria, definito “necessario e programmato”, e che, per via della complessità, non può essere effettuato unicamente di notte.

Le persone che hanno bisogno dell’assistenza devono attivare “Sala Blu”, servizio gratuito di Rfi, che consente appunto la possibilità di salire su ogni convoglio di Trenitalia ed è valido anche per tutti i Freccialink (i cosiddetti autobus che collegano con i treni freccia). La questione è che non tutti i bus sostitutivi sono dei Freccialink e, in questi casi, non può essere garantito il “Sala Blu”. L’azienda ci ha spiegato non essere sua intenzione “lasciare indietro nessuno, me che meno la Basilicata”, tuttavia, nello specifico, all’andata la signora può arrivare a Salerno con un Freccialink, che quindi assicura l’assistenza anche a persone con difficoltà, mentre non accade altrettanto per l’ultima parte del viaggio di ritorno.

Segnatamente, sulla base della simulazione, partendo a mezzogiorno con il Freccialink, la signora arriverebbe a Salerno, per poi prendere il treno per Roma. Il problema, però, si pone appunto per il rientro, con partenza con il Frecciarossa da Roma alle 16.35 ed arrivo a Salerno alle 18.09. Successivamente è previsto un Intercity, chiaramente con assistenza, che parte alle 18.26 ed arriva a Battipaglia alle 18.38: quindi, da lì, per raggiungere Potenza, la coincidenza in autobus è alle 18.55 (con arrivo dopo un’ora alla stazione centrale del capoluogo lucano) ma non è appunto garantito che il pullman sia munito di pedana. Ed a questo punto, però, ci sarebbe da aprire un capitolo a parte che riguarda il trasporto pubblico su gomma, in quanto i mezzi dovrebbero essere fruibili per chiunque e questo purtroppo non sempre avviene.

“Apprezzo molto che si siano scusati e che si stiano impegnando per cercare una soluzione, che spero si trovi”, ha chiosato con noi la signora Zaccagnino.

Trenitalia ricorda che le sale blu sono un servizio gratuito di Rfi: nelle stazioni fast la prenotazione può essere effettuata fino a un'ora prima della partenza del treno per servizi di assistenza tra le 7:45 e le 22:30 e almeno 12 ore prima per servizi di assistenza tra le 22:31 e le 7:44. Le stazioni fast comprendono le stazioni sede di Sala Blu e le stazioni: di Bologna Centrale AV, Civitavecchia, Fiumicino Aeroporto, Genova Brignole, Genova Piazza Principe Sotterranea, Milano Porta Garibaldi, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Napoli Afragola, Napoli Piazza Garibaldi, Padova, Palermo Centrale, Pisa Centrale, Roma Tiburtina, Salerno, Torino Porta Susa, Villa San Giovanni e Venezia Mestre. In tutte le altre stazioni del circuito (stazioni standard) la prenotazione deve essere effettuata con almeno 12 ore lavorative di anticipo, considerando come lavorative le ore di apertura.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it