Ulderico Pesce accusa di tradimento la casa editrice Mondadori. Il motivo a quanto pare non è di poco conto e coinvolge uno dei più importanti personaggi della letteratura italiana. “Cari amici è successa una cosa molto grave intorno a Rocco Scotellaro”. Queste le prime parole diffuse in un video su facebook.Scuro in volto, a pochi passi fiori rossi, in lontananza boschi, colline e un cielo terso, ma le nuvole si addensano altrove, nella testa di chi racconta. “Nell’ultima edizione dell’importante casa editrice- riferisce Pesce- dedicato al poeta di Tricarico, hanno pensato i “professoroni” di togliere tutti i pezzi di Francesca Armento, mamma dello scrittore, oltre alle prefazioni di Carlo Levi e di Manlio Rossi-Doria, prosciugando così l’opera di tutti i riferimenti politici e di tutto ciò che è l’humus della famiglia”. Pesce non trattiene la rabbia, la disapprovazione è forte, si fa prendere la mano. La voce, nel video diffuso poche ore fa, seppure pacata, chiede giustizia. Scorrono i libri, vecchie edizioni mostrate sul tavolo, quelle storiche degli anni Cinquanta. Poi, in aiuto, chiama l’opera di un altro grande, Ernesto de Martino, cita “Simbolo e valore” (Furore Simbolo Valore) dove dedica un intero capitolo sulle grandi capacità di Francesca Armento, riprende pagine intense in cui ricorda la morte, la nascita e la vita del figlio. Si ripercorrono – spiega Pesce- le tecniche compositive delle piangenti lucane, grande tradizione religiosa arcaica della Basilicata. “Nel mio spettacolo “Contadini del Sud”, nel “Sindaco Contadino”, recito il monologo a cui sono molto legato, dove si racconta con un pathos straordinario la vita del figlio. Mai e poi mai rinuncerei a questo monologo che i “professori”, i “sapienti” della Mondadori hanno pensato di togliere”.

Nel video, Ulderico Pesce, non recita affatto, si sente offeso prima come cittadino, poi per tutto il resto. Sullo sfondo il verde, le campagne, quello stesso sfondo, quella stessa terra che Rocco Scotellaro, nella sua breve vita, a cercato di raccontare e di riscattare. Ma i tagli – spiega Pesce- non si sono fermati, sono andati più a fondo, sino a toccare l’anima, l’intimo. Oltre al monologo hanno cancellato tutte le altre parti scritte dalla mamma, eppure lo stesso Scotellaro più volte la cita: “Una donna – scrive il poeta- che conosce il mestiere della narrazione, raccontare è per lei mettere in testa a un altro ciò che si tiene in testa propria”.

Rocco Scotellaro, per Pesce, è il committente di più testi, scritti dalla mamma e confluiti dal 1954 nell’opera “Contadini del Sud e un anno più tardi nel romanzo “L’uva puttanella”. “In Contadini del Sud – spiega il regista e attore lucano - Scotellaro vuole scrivere un testo per far comprendere la capacità narrativa del popolo, le tecniche compositive che il popolo utilizza, portandolo, così, nel mondo della letteratura. Del resto – sottolinea ancora- da sindaco ha portato quello stesso popolo nell’amministrazione del paese, e la stessa operazione andava fatta nel campo letterario”. Cancellare il popolo o parte di questo, nell’ultimo testo pubblicato da Mondadori, per Ulderico Pesce è incomprensibile, in un certo senso si è prosciugato l’humus culturale più intimo voluto da Rocco Scotellaro.

Un libro che l’attore invita a non comprare, nel dirlo ci mette tutta la forza, il cuore, la testa, meglio altre edizioni dunque, infinitamente più serie.

Non è solo una questione letteraria – continua- ma umana. “Senza quel pezzo”, senza il pianto, senza quel lutto, le nenie, i capelli gonfi e lucenti, le litanie che raccontano storie e speranze, un ragazzo che legge non trova, non troverà mai lo stesso Scotellaro del 1954. Per Ulderico Pesce è un grave e colpevole tradimento, e questo avviene proprio nell’anno del centenario, quando si doveva fare più luce sul grande fenomeno Scotellaro, un fenomeno umano, politico e poetico.

Vincenzo Diego