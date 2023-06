Dal prossimo primo luglio, a Francavilla in Sinni verrà attivato il presidio del Vigili del Fuoco. Lo hanno comunicato il sindaco, Romano Cupparo, e l’Amministrazione comunale. Il distaccamento avrà quale sede il centro polifunzionale 'Vincenzo Amatucci'.

Avevamo anticipato la notizia all’inizio di questo mese di giugno, pubblicando una nota di Guido Parisi, a capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Presidio sarà di grande rilevanza soprattutto alla luce del posizionamento di Francavilla, quale comune facente parte del Parco Nazionale del Pollino e situato in posizione strategica rispetto ad arterie importanti per i collegamenti quali la Sinnica o la Sarmentana.

“Nell’ottica di un corretto bilanciamento della distribuzione dei presidi rurali sul territorio della Basilicata, e di conseguenza sull’intero territorio nazionale - spiegava Parisi - il Presidio di Francavilla in Sinni, che non avrà incidenza sul piano finanziario del Dipartimento, potrà, nel caso in specie, essere attivato, quale Presidio sperimentale con costi a carico del Comune e della Regione, per il quale, a seguito della valutazione delle attività poste in essere nell’anno in corso, ed eventualmente il seguente, si potrà valutare successivamente l’ipotesi della sua attivazione quale distaccamento volontario dei vigili del fuoco, ovvero di aggiungerlo ai 31 presidi previsti nel Progetto Nazionale, senza tuttavia comportare oneri per il il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a scapito dei Presidi già pianificati nel progetto complessivo”.



