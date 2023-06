I concorsi per operatori socio sanitari (oss), che si svolgeranno a luglio ad Avellino, si sarebbero potuti svolgere a Lagopesole: ovvero a pochissimi chilometri da Potenza, come già avvenuto in altre circostanze.

È quanto sostiene attraverso un comunicato il dottor Giovanni Possidente, presidente della società Fiere Lucane soc. coop. a r.l..

“L’Area Fiera di Lagopesole - scrive Possidente - ha la disponibilità di una location adibita anche A concorsi pubblici, dove sono allocati i banchetti congressuali di cm 70x45 in corretto distanziamento e con relativa seduta in numero da 1.000 a 1.500. L’ area concorsuale esistente presso l’Area Fiera di Lagopesole è stata realizzata seguendo il Protocollo dei Concorsi Pubblici emanato dal dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 e tutt’ora in vigore, per cui utilizza tavoli e sedute distanziati tra loro, bagni in numero adeguato divisi per sesso e bagni per persone diversamente abili. L’area è dotata di ampio parcheggio esterno, ed è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici”.

Possidente, in qualità di gestore dell’Area Fiera di Lagopesole, è intervenuto con delle precisazioni circa “le notizie diffuse a mezzo stampa e canali social circa la location (palazzetto dello sport in Avellino) per lo svolgimento della prova pratica dei 6874 candidati al concorso da OSS”.

“Presso l’Area Fiera di Lagopesole - si legge ancora nella nota - si sono già svolti recentemente concorsi pubblici da parte dell’ASP di Potenza e concorsi per conto dalla Regione Basilicata con migliaia di partecipanti. Tale area è stata accreditata dalla Formez PA come sede regionale per la Basilicata per lo svolgimento di Pubblici Concorsi. Tanto al fine di dimostrare che non risponde al vero l’affermazione che in Basilicata non ci sono aree idonee per lo svolgimento di concorsi pubblici con un numero elevato di partecipanti”.

(l'interno dell'area di Lagopesole)

A questo punto, chiaramente, c’è da chiedersi come mai la Regione abbia scelto la sede di Avellino. Ed è la domanda che abbiamo rivolto allo stesso Possidente.

“Dagli atti pubblici - ci ha risposto - si evince come a base d’asta al ribasso siano stati messi 25mila euro. È chiaro che, con una simile somma, la società abbia scelto una sede conseguente: poi bisognerà valutare che tipo di scelta sia stata fatta. In tutta Italia, per una simile prova, serve una previsione di spesa molto più alta poiché i costi non sono certo esauriti da quelli per la sola sede e si pensi, per fare un esempio, agli steward. Credo sia stato commesso un errore, tanto è vero che la seconda azienda che ha partecipato, lucana e che pochi giorni fa si è occupata da noi del concorso dell’Asp, ha indicato la necessità che il costo complessivo fosse di almeno 43mila euro anziché 25mila a ribasso. In alcuni casi, ad esempio a Napoli, ai ragazzi sono stati chiesti anche 15 euro. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, ma, mi chiedo, la sede scelta è idonea? Da noi, il concorso sarebbe stato fattibile: possiamo ospitare fino a 1.500 persone e, facendo due turni, fino a 3mila al giorno. Per cui, questa selezione per gli OSS n Basilicata si sarebbe potuta fare in soli 3 giorni. Ricordo che a Lagopesole, mi pare a metà marzo, sono già stati svolti i concorsi della Regione per vari profili con un totale di 10mila candidati. Le prove si sono svolte in 5 giorni, con 2000 candidati al giorno. Mentre, in questo caso degli OSS, la selezione è stata gestita dall’Azienda sanitaria San Carlo”.

Un’ultima considerazione, Possidente l’ha riservata all’eventualità della partecipazione al concorso di diversi candidati da fuori regione.

“Ben vengano - ha sottolineato ancora - perché favoriscono la crescita dell’economia. Dovete sapere che, solitamente, quelli che arrivano da fuori si fanno accompagnare. Quindi, è facile immaginare il giro d’affari che si potrebbe alimentare con le conseguenti ricadute sul territorio, in termini di indotto. Secondo me è stato commesso un errore nella redazione materiale del bando, indicando una cifra troppo bassa. A mio avviso questa potrebbe essere la spiegazione, dopodiché, dovrebbe essere la politica ad approfondire le ragioni. Ribadisco nuovamente non essere mia intenzione alimentare polemiche”.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it