Il maltempo sta mettendo alla prova la stabilità del terreno in Basilicata. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Potenza. In particolare, a Maratea , criticità si registrano nelle zone di Acquafredda, dove si sta concludendo l'evacuazione di 30 persone bloccate in una struttura alberghiera da fango e detriti causati da una frana su una strada di collegamento. - ore 10:00 Nella frazione di Acquafredda, sono state concluse le operazioni di evacuazione di 30 persone bloccate in una struttura alberghiera a causa di fango e detriti. A Marina di Maratea, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nel prosciugamento delle zone allagate a seguito dell'innalzamento del livello dell'acqua proveniente da un canale di scolo e nella rimozione dei detriti e fango presenti sul manto stradale. In tutta la provincia di Potenza, sono stati effettuati più di trenta interventi di soccorso da ieri sera ad oggi. Come precauzione, sono state evacuate due abitazioni che ospitavano tre famiglie. Le squadre del distaccamento di Lauria, Villa d'Agri e Terranova del Pollino sono intervenute, oltre al personale e ai mezzi della sede centrale per il movimento terra, con un totale di venti unità e dieci automezzi. Sul posto sono presenti l'Ufficio Tecnico del comune e la Polizia Locale.