Grande commozione per l’ultimo saluto a Denise Galatà, morta per annegamento a soli 18 anni mentre faceva rafting sul fiume Lao lo scorso 30 maggio.

Per la celebrazione del suo funerale, a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, c’erano miglia di persone in lacrime per una vita spezzata durante una gita scolastica. Presente anche il gonfalone ed una delegazione del Comune di Laino Borgo, dove si è consumata la tragedia e dove per oggi è stato proclamato il lutto cittadino, come nella stessa Rizziconi e Polistena, dove Denise frequentava il quinto anno del liceo linguistico.

“Questo luogo, pur grande, non basta a contenere l'affetto per te”, ha detto il parroco, don Nino Larocca, durante un passaggio dell’omelia.

Erano ovviamente presenti i ragazzi della V B, la sua classe, stretti in un forte abbraccio nel ricordo della compagna che non c’è più e di quei momenti drammatici che hanno vissuto.

All’uscita del feretro dalla chiesa Casa famiglia di Nazareth sono stati lanciati tanti palloncini bianchi.





