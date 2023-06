Allerta gialla estesa anche a domani secondo il bollettino della protezione civile regionale. Il maltempo colpisce ancora e questa volta in entrambi i capoluoghi di provincia. Dopo una mattinata di sole, pomeriggio di forti precipitazioni a Matera.

La protezione civile di Matera ha comunicato la chiusura di alcune strade invitando la gente a non uscire di casa.

“Attenzione a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In circolazione ci sono i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco. Avviso Superamento soglia pluviometrica Matera h3 tr5 02 06 2023 PROT. N. RBA/CFD/L/088 DEL 02/06/2023.

Al momento sono interdette e chiuse le seguenti strade: via Nazionale, via Cererie, Contrada Pantano, contrada Guirro, contrada Granulari. Massima attenzione.” Una fitta grandinata si è abbattuta stamattina anche a Potenza, a ridosso del centro storico.



foto tratta su FB di Luca Braia

Le piogge dei giorni scorsi hanno messo in allerta anche i cittadini di Bosco Ralle a Satriano. Alta l'attenzione nelle frazioni e dintorni della centrale idroelettrica, dove i movimenti franosi si fanno piu' insistenti, come denunciato anche dal sindaco.

La protezione civile Regionale ha emesso il bollettino di criticità ’ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI con allerta GIALLA per tutto il territorio di Basilicata. Una situazione di instabilità soprattutto pomeridiana che, secondo le previsioni meteo, dovrebbe durare per alcuni giorni ancora.