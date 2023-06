I valori a fondamento della Repubblica Italiana, nel 77/o anniversario della sua costituzione, sono stati ricordati stamani a Potenza e a Matera, nelle maggiori cerimonie in programma in Basilicata in occasione del 2 giugno. In entrambe le città, il primo momento è stato riservato alla deposizione di corone di alloro davanti al monumento ai caduti (a Potenza) e davanti al cippo di via Lucana (a Matera). A Potenza in piazza prefettura erano presenti 50 Sindaci, autorità religiose, civili e militari.



Poi, nelle piazze principali, vi sono stati i discorsi ufficiali. A Potenza applauditi i Vigili del fuoco che, ormai in modo tradizionale, si calano dal cornicione del palazzo della prefettura srotolando un grande Tricolore. Sono anche previste cerimonie per la consegna di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica Italiana" (a Matera in mattinata, a Potenza in serata). (ANSA).







2/06/2023 - 2 Giugno: assessore Latronico, necessità di insistere sul cammino della coesione



“Una festa che ci richiama la necessità di insistere come richiama il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul cammino della coesione, per sconfiggere le disuguaglianze che ancora segnano la vita di tanti territori e comunità”. Lo ha detto l'assessore all'Ambient...-->continua