In seguito a diverse segnalazioni nel mese di aprile di cattivi odori presenti nell'aria, pervenute telefonicamente da parte dei cittadini di Gallicchio e constatate personalmente dal sindaco Gaetano Pandolfi, l'Arpab ha fatto trasferire a Totalenergies dal territorio di Gorgoglione al territorio di Gallicchio (centro abitato), una stazione/laboratorio mobile di rilevazione/controllo temporaneo degli inquinamenti atmosferici.

Lo comunica, con una nota, lo stesso primo cittadino. ‘’L’arpab aveva piu volte in passato, a seguito di precedenti denunce di emissioni odorigene, attivato una stazione mobile senza continuita' e per periodi limitati: infatti durante l'ultimo evento/incidente non c'era alcuna stazione di rilevamento presente sul nostro territorio. Si ribadisce ancora una volta il profondo disappunto e la disapprovazione con quanto denunciato piu' volte, anche a mezzo di precedenti comunicati stampa, per queste situazioni che creano un diffuso allarme sociale ed uno stato di profonda preoccupazione per la salute dei miei concittadini e per la salvaguardia di tutto il territorio che e esposto alle continue emissioni per la sua vicinanza di fronte al centro oli di tempa rossa. Si denuncia in maniera forte l'assoluta non conoscenza dei cittadini e dell'amministrazione di ciò che avviene nel Centro Oli con gli scarichi di gas (nocivi?) nell'atmosfera che raggiungono le persone e le cose che vivono il territorio con l'inconsapevolezza e l'angoscia di cio' che sta succedendo, evento/incidente sempre imprevisto ed imprevedibile.

Si invita inoltre Arpab e Totalenergies a verificare mensilmente dati, raccolti nella centralina/laboratorio, in contraddittorio con esperti di fiducia nominati dal comune di Gallicchio al fine di una corretta informazione dei cittadini su cio' che sta avvenendo al nostro territorio ed alla salute di tutti quelli che lo abitano’’.

Il sindaco Pandolfi, inoltre, invita l'assessore all'ambiente ed il presidente della Regione Basilicata ad intraprendere, con l'urgenza che il caso richiede, ogni iniziativa necessaria al fine di inserire la comunita' di Gallicchio tra quei territori oggetto dei controlli ambientali permanenti di aria, acqua e terra per verificare eventuali danni di agenti inquinanti aerei e sotterranei, lanche al fine di poter definire il contenzioso legale tra l'amministrazione comunale e la regione basilicata e, inoltre, definire anche le eventuali compensazioni ambientali che possano essere riconosciute al territorio ed ai cittadini, per le alterazioni/danni che la presenza delle attivita' del Centro Oli di Tempa Rossa arrecano in modo irreversibile’’.

‘’Gallicchio non può e non deve ricevere solo gli aspetti negativi dell'attività estrattiva. La Regione e Total prendano atto di cio' che avviene con ricaduta di non vivibilità da parte della comunita' gallicchiese. Si valuti almeno realmente la possibilità che le compensazioni, sia in termini ambientali che economiche, siano ripartite seguendo le pari dignità con i comuni limitrofi’’.