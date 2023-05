Il Procuratore aggiunto di Potenza Maurizio carrea ha chiesto il processo per 3 medici responsabili per l'area del Vulture Melfese durante l'emergenza Covid. la vicenda è quella che riguarda la morte di Paolo La Rotonda, 66enne di Rapolla. Una storia tragica quella della famiglia La Rotonda, che nel 2020 subì la perdita prima i figli Marco (26 anni) e Pino (38), con quest'ultimo che si era recato a Parma per riportare la salma del fratello in Basilicata; poi morì il padre dei due ragazzi, Paolo. Come precisa la TgR Basilicata l'accusa più grave è di responsabilità sanitaria e colposa nella morte del 66enne, mossa a carico di un medico dell'Asp all'epoca incaricato di gestire i casi sospetti, disporre l'isolamento e chiedere il tampone, cosa che avrebbe fatto per una figlia di Paolo La Rotonda, salvo poi, secondo quanto ricostruito dall'accusa, comunicare un infondato esito negativo senza aver ricevuto i risultati che invece erano di positività.

La ragazza così sarebbe tornata a convivere con i genitori contagiando il padre che poi morì. Lo stesso sanitario e altri due colleghi sono poi accusati di omissione di atti d'ufficio per aver ritardato la somministrazione di tamponi a vari membri della famiglia, inclusi Pino e Paolo. Archiviata la posizione del direttore sanitario ASP Luigi D'Angola che ha dimostrato di aver correttamente assolto ai propri doveri.