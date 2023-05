Caterina Falciglia, è la vincitrice del Premio Artistico Letterario Internazionale “Scriptura”, ideato e curato dalla professoressa Anna Bruno, in collaborazione con l’Associazione Meridies, la Pro Loco Nola Città d’Arte e il Museo Storico Archeologico. La poetessa lucana, di fatti è stata premiata per l’opera ispirata al“Paesaggio tursitano” del pittore Vincenzo D’Acunzo. “Non mi aspettavo di ricevere un riconoscimento così importante. Questa poesia l’ho scritta in pochi minuti, osservando il quadro del maestro D’Acunzo, senza ossessiva ricerca lessicale e senza affannarmi a rintracciare chissà quali complicate figure retoriche. Ho semplicemente scritto i miei versi con il cuore. Quando ho appreso la notizia che la poesia era stata selezionata come opera vincitrice, allora ho capito che la poesia è l’arte di parlare con il cuore. Davvero una grande gioia “. Con la partecipazione di oltre 580 poeti e scrittori giovani adulti arrivati da ogni parte del mondo ovvero Italia, Svizzera, Francia , Germania, Albania, Cile, Spagna, Canada, la giovane Falciglia si è contraddistinta per le sue capacità di scrittura e di pensiero. Di seguito vi riportiamo una breve biografia e, la poesia vincitrice.



Carlino La Grotta NOTE BIOGRAFICHE DELL’AUTRICE

Caterina Falciglia è nata nel 1984 in Basilicata. Nel 2021 ha pubblicato “Domani saremo migliori” (Editore Albatros il Filo), una raccolta di favole per bambini in cui tratta temi come le discriminazioni e le ingiustizie sociali. Il libro è stato esposto alla Fiera di Roma “Più libri più liberi” del 2021 e al Salone Internazionale del Libro di Torino 2022. Nel 2022 ha vinto il Concorso Remifavole e ha pubblicato “Le pozioni del mago”, un audio fiaba prodotta da REMIFA di Lugano. Ama scrivere poesie d’amore: i suoi versi sono stati pubblicati in diverse antologie. Ha ricevuto una menzione di merito al VI Concorso Nazionale “Il Tiburtino”, una menzione di lode al Premio “Gargano Poesie 2022”. Ha partecipato come autrice al volume antologico “La speranza dei giovani. La cultura come cura all’alienazione” dedicato a Pier Paolo Pasolini, edito da Atile edizioni. Nel 2023, con la fiaba “Il pastore dal cuore d’oro”, ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria del Premio Clepsamia. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati nelle raccolte della Rudis Edizioni. L’OPERA VINCITRICE, ispirata all’opera “Paesaggio tursitano” del pittore Vincenzo D’Acunzo.

LA TERRA DEL SILENZIO di Caterina Falciglia (Policoro)

Fra queste case

mute e abbracciate

mendicano i miei sogni

e i miei rimpianti,

profondi

come questi dirupi

d’argilla bianca.

Ecco il paese mio

nella storia sospeso,

anche da Dio

dimenticato.

Motivazione della giuria ,a cura del prof. Michele Napolitano.

La parola partecipa alla forza dell’immagine.

Il dipinto diventa un testo sul quale lo scrittore lascia scorrere le proprie emozioni.

Si crea, così, una piacevole sinestesia capace di dar voce alla “Terra del Silenzio”.