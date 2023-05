“La Regione ha attivato tempestivamente, in seguito alle forti precipitazioni piovose registrate in particolare nei giorni 14 – 15 e 16 maggio, le azioni di monitoraggio degli invasi e dei corsi d’acqua, i sopralluoghi e la messa in sicurezza dei cittadini e della viabilità regionale a rischio frane e inondazioni, i sopralluoghi per la stima dei danni nel settore agricolo”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “L’Ufficio per la Protezione Civile – spiega il Presidente - ha realizzato un report sulla situazione degli eventi pluviometrici, dei volumi scaricati dalle dighe (che si sommano agli afflussi idrici dovute alle precipitazioni) e le segnalazioni di criticità idrogeologiche pervenute in sala SOR da alcuni comuni e dalla provincia di Matera che, al momento, non registra segnalazioni tali da motivare una richiesta di stato di emergenza”. “Sul fronte, invece, delle coltivazioni agricole, - sottolinea Bardi - a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dalle diverse Organizzazioni sindacali, l’Ufficio Sostegno alle Imprese della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con i suoi tecnici, ha già iniziato ad effettuare gli opportuni sopralluoghi in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2004 in previsione di una possibile richiesta al MASAF del riconoscimento della calamità naturale ‘alluvione’. La calamità di cui trattasi, è inserita nell’elenco delle catastrofi per le quali il MASAF, riscontrata la gravità, potrebbe riconoscere il carattere di eccezionalità dell’evento. Nei prossimi giorni l’Ufficio potrebbe attivare il modulo informatico di segnalazione dei danni sul portale SIARB come già avvenuto per altre calamità”.

Alla Regione Basilicata, rende noto l’Ufficio per la Protezione Civile, è arrivata la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale avanzata dal Comune di Pisticci per il proprio territorio “a causa dell'intensa e violenta perturbazione meteorologica del 16 e 17 maggio 2023”.

Invece, sul fronte dello stoccaggio della riserva idrica nei bacini regionali, viene segnato un nuovo importante apporto con + 8 milioni di metri cubi in una settimana (fonte ANBI).





A seguito degli eventi pluviometrici dei giorni 14, 15 e 16 maggio c.m, sono stati registrati, sull’intero territorio regionale, diversi superamenti delle soglie di allertamento, sia per il rischio idraulico che per il rischio idrogeologico. In conseguenza sono stati diramati gli avvisi di criticità a tutti gli enti interessati (Comuni, Prefetture, ANAS, RFI, Province), che nel caso del Comune di Pisticci ha determinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).

Tutte le dighe presenti sul territorio regionale, in ragione dei prolungati ed intensi afflussi idrici, al fine di contenere il sovralzo del livello idrico delle stesse, hanno provveduto all’apertura dello scarico di fondo con conseguente rilascio di ulteriori portate in alveo.

Si riportano di seguito, in sequenza temporale, i superamenti delle soglie di allertamento e le comunicazioni di rilascio da parte delle dighe:

1) Comunicazione ore 11:20 del 15.05.2023 Inizio fase operativa di Pre Allerta Diga di Acerenza con aperta dello scarico di fondo per una portata fino a 3 mc/s;

2) Comunicazione ore 14:00 del 15.05.2023 Inizio fase operativa di Pre Allerta Diga di San Giuliano a seguito del raggiungimento della quota di laminazione che prevede l’apertura automatica della paratoia N.3, con conseguente scarico a valle di una portata compresa tra 36 mc/s e 70 mc/s;

3) Ore 15.30 del 15.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Potenza QA sul fiume Basento;

4) Comunicazione ore 16:00 del 15.05.2023 Inizio Vigilanza Rinforzata Diga Camastra con aperta dello scarico di fondo per una portata fino a 26 mc/s;

5) Ore 16.30 del 15.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di San Demetrio (Brindisi Montagna) sul fiume Basento;

6) Ore 16.30 del 15.05.2023 Superamento della seconda soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Potenza QA sul fiume Basento;

7) Ore 17.45 del 15.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Campomaggiore sul fiume Basento;

8) Comunicazione ore 18:00 del 15.05.2023 Inizio Vigilanza Rinforzata Diga di Gannano con aperta dello scarico di fondo per una portata fino a 250 mc/s;

9) Ore 21.00 del 15.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Ofanto a Monteverde sul fiume Ofanto;

10) Ore 03.15 del 16.05.2023 Superamento della soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Torre Accio (Pisticci) sul fiume Basento;

11) Comunicazione ore 10:00 del 16.05.2023 Attivazione fase operativa di Pre Allerta Diga del Pertusillo con aperta dello scarico di fondo per una portata fino a 30 mc/s;

12) Ore 11.00 del 16.05.2023 Superamento della soglia di allertamento per rischio idraulico della stazione di Castrocucco (Trecchina) sul fiume Noce;

13) Ore 13:45 del 16.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idrogeologico della stazione di Castrocucco (Trecchina);

14) Ore 22:00 del 16.05.2023 Superamento della prima soglia di allertamento per rischio idrogeologico della stazione di Lagonegro;

15) Ore 22:00 del 16.05.2023 Superamento della seconda soglia di allertamento per rischio idrogeologico della stazione di Castrocucco (Trecchina).

Si registrano, inoltre, le seguenti criticità provenienti dal Territorio:

1) Dissesto idrogeologico sulla strada di collegamento Colobraro-Sinnica al km 1+300 – segnalazione del Comune di Colobraro;

2) Dissesti idrogeologici diffusi sulla gran parte delle strade comunali ed interpoderali del Comune di Stigliano – Segnalazione del comune di Stigliano con richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza;

3) Dissesti idrogeologici su alcune strade comunali ed interpoderali e danni all’agricoltura del Comune di Gorgoglione - Segnalazione del comune di Gogoglione;

4) Dissesti diffusi lungo la S.P. trasversale bassa (collegamento S.P.79 – S.P.2) - segnalazione della Provincia di Matera;

5) Immelmamento sulla S.P. Gorgoglione-Saurina - segnalazione della Provincia di Matera;

6) Crollo muro sulla S.P. 104 - segnalazione della Provincia di Matera;

7) Dissesti diffusi sulla S.P. 104 - segnalazione della Provincia di Matera;

8) Immelmamento sulla S.P. 85 - segnalazione della Provincia di Matera;

9) Frana sulla S.P. 87 - segnalazione della Provincia di Matera;

10) Cedimento stradale sulla S.P. 36 - segnalazione della Provincia di Matera;

11) Dissesti sulla S.P. 18 - segnalazione della Provincia di Matera;

12) Immelmamento sulla S.P. destra Bradano;

13) Immelmamento sulla S.P. ex SS 277 - segnalazione della Provincia di Matera;

14) Immelmamento sulla S.P. Tricarico-Boccanera - segnalazione della Provincia di Matera.

Situazione ad oggi 18 maggio 2023 ore 10.00

1. Le stazioni di rilevamento idrometrico di:



Potenza QA sul fiume Basento ;



San Demetrio (Brindisi di Montagna) sul fiume Basento ;



Campomaggiore sul fiume Basento ;



Ofanto a Monteverde sul fiume Ofanto ;



Castrocucco (Trecchina) sul fiume Noce;



rilevano livelli idrici sotto le soglie di allertamento di Protezione civile per rischio idraulico.

2. Sono monitorati i valori rilevati dalle stazioni sul fiume Basento di:



Torre Accio (Pisticci) – è ancora superata la soglia di allertamento per rischio idraulico



Basento SS106 (Bernalda) – non è superata la soglia di allertamento per rischio idraulico.



3. Sono aperti gli scarichi di fondo delle Grandi Dighe di:

· San Giuliano (scarico a valle di una portata compresa tra 36 mc/s e 70 mc/s);

· Pertusillo (portata fino a 36.2 mc/s);

· Monte Cotugno (portata fino a 30 mc/s);

· Gannano (portata fino a 250 mc/s);

· Camastra (portata fino a 26 mc/s);

· Acerenza (portata fino a 3 mc/s);

· Serra del Corvo (portata fino a 0.5 mc/s);

· Conza (portata fino a 25 mc/s);

4. Il Bollettino di Criticità Regionale di ieri 17.05.2023 ha previsto

per oggi 18 maggio 2023

PRECIPITAZIONI:

· sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne e rilievi dei settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

· isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale a evoluzione pomeridiana, sui restanti settori.

VENTI: assenza di fenomeni significativi.

MARI: assenza di fenomeni significativi.

valutando le seguenti criticità:

· IDRAULICA: GIALLA zona di allerta BASI E2 (Bernalda, Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Ferrandina)

· IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI: GIALLA nelle zone di allerta BASI A1 e BASI B (Basi A1: Melfi, Lavello, Montemilone, Venosa, Palazzo San Gervasio, Maschito, Forenza, Ripacandida, Ginestra, Barile, Rapolla, Rionero in Vulture, Atella, Filiano, San Fele, Ruvo del Monte, Rapone e Pescopagano; Basi B: Potenza, Avigliano, Pietragalla, Acerenza, Oppido Lucano, Cancellara, Tolve, San Chirico Nuovo, Vaglio, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Pignola, Tito, Abriola, Anzi, Trivigno, Albano di Lucania, Campomaggiore, Castelmezzano, Pietrapertosa, Laurenzana, Calvello, Matera, Irsina, Tricarico, Grassano, Grottole, Miglionico, Calciano, Garaguso, Salandra, Oliveto Lucano, Accettura, San Mauro Forte);

· IDROGEOLOGICA: GIALLA SU TUTTA LA REGIONE AD ECCEZIONE DELLE ZONE DI ALLERTA BASI E1 E BASI E2 (comuni dell’arco ionico).

5. Al momento nessun fenomeno precipitativo significativo è registrato sulla regione.

Situazione Comune di Pisticci Tore Accio

A seguito degli eventi pluviometrici dei giorni 14, 15 e 16 maggio c.m., sono stati registrati, sull’intero territorio regionale, diversi superamenti delle soglie di allertamento, sia per il rischio idraulico che per il rischio idrogeologico. Le stazioni idrometriche poste lungo il fiume Basento hanno superato le soglie di allertamento per il rischio idraulico (Potenza QA, San Demetrio, Campomaggiore, Torre Accio). In particolare il livello idrometrico registrato nella stazione Torre Accio, ubicata a Pisticci, ha superato la soglia di allertamento pari a 4.02 m alle ore 03:15 del giorno 16 maggio 2023, raggiungendo in serata il livello idrometrico pari a 6.44 m alle ore 23:45 per cui sono stati diramati gli avvisi di criticità a tutti gli enti interessati (Comuni, Prefetture, ANAS, RFI, Province), che nel caso del Comune di Pisticci ha determinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).

Nei giorni 14-16 maggio le condizioni idrauliche non sono risultate differenti da quelle già verificatesi durante gli eventi di gennaio 2023. Con livello idrometrico registrato dalla stazione di Torre Accio superiore a 6m, sono emersi allagamenti diffusi a valle della sezione considerata e lungo la SP n. 154 con interdizione alla circolazione di quest’ultima tra il km 5.2 ed il km 5.6 e del Ponte sul fiume da parte della Provincia.

Dai sopralluoghi nella mattinata di oggi da parte dei funzionari dell’ufficio regionale per la Protezione Civile, si rileva che la situazione è migliorata:

· non sono in atto fenomeni precipitativi significativi;

· il livello idrometrico registrato dalla stazione di Torre Accio (pari a 4.65 m) è in calo;

· in alcuni punti il fiume Basento invade i campi, senza interessare la viabilità o altri elementi sensibili.

Questo tratto del fiume Basento, presentando gli argini rotti in più punti e verificandosi in fase di piena anche il fenomeno naturale dei fontanazzi, rientra tra i punti critici per rischio idraulico oggetto di continuo monitoraggio da parte delle strutture operative di protezione civile della Regione.