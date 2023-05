Nella giornata di ieri, mercoledì 17 maggio, in Potenza, all’interno della “Caserma Lucania”, cornice storica di rilevante prestigio e significato, sede del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, alla presenza del Comandante, Generale di Brigata Raffaele Covetti, ha avuto luogo la prima di tre sessioni formative organizzate, in un’ottica di stretta collaborazione, nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato a Roma tra il Comando Generale dell’Arma e la Procura Generale della Corte dei Conti. L’evento è stato caratterizzato dall’intervento tenuto nell’arco mattutino e pomeridiano dal dott. Vittorio Raeli, Procuratore Regionale per la Basilicata dell’organo di giustizia contabile, magistrato di lunga esperienza e dal profilo professionale e istituzionale di assoluto rilievo, maturato in numerose sedi giurisdizionali del Paese. L’iniziativa, che è stata avviata e proposta sull’intero territorio nazionale, proprio attraverso analoghi incontri, secondo un apposito programma, è finalizzata ad approfondire le tematiche e i compiti attribuiti alla Magistratura contabile, con l’intento di conferire, da parte di quest’ultima, ai reparti investigativi territoriali e speciali della Benemerita, nel caso di specie presenti in Lucania, conoscenze e strumenti utili ad assolvere specifici compiti istruttori, a sostegno dell’azione svolta dall’organo inquirente.

Si tratta di aspetti che concernono settori delicati, quali forme di illecito/violazioni commesse contro la Pubblica Amministrazione, la tutela della salute pubblica e l’ambiente, azioni di contrasto alle frodi al bilancio nazionale e dell’Unione Europea, ad indicare solo alcuni degli ambiti di interesse ed evidente attualità. All’attività seminariale, cui ha preso parte anche il Comandante Provinciale di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, hanno partecipato i militari in forza allo stesso Comando Legione, alle strutture investigative dei due capoluoghi di provincia e delle rispettive Compagnie territoriali, insieme al personale dei Reparti speciali di Potenza e Matera, vale a dire i Nuclei Antisofisticazione e Sanità, Ispettorato del lavoro ed Operativo Ecologico, ai Carabinieri Forestali dei due Comandi Gruppo, oltre che dei Reparti Parchi Nazionali e Biodiversità.

Nei mesi a seguire si terranno i restanti appuntamenti previsti, pure essi curati, anche attraverso momenti di carattere pratico, da magistrati della Procura Regionale della Corte dei Conti. Il Generale Covetti, al termine, ha ringraziato l’autorevole relatore per la disponibilità assicurata, avendo aderito sin da subito alla preziosa iniziativa, che consolida la sinergia tra le due Istituzioni, nell’ottica di una sempre maggiore aderenza al territorio ed alle esigenze dei cittadini.