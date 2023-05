Quella della casa di comunità nella valle del Mercure, per la Regione Basilicata, è una questione che col passar dei mesi si sta facendo sempre più complicata in quanto, per la seconda volta, il Tar di Potenza ha bocciato gli atti che ne individuano la sede a Viggianello.

“Coglie nel segno il dedotto vizio di incompetenza della Giunta regionale - scrivono i giudici amministrativi lucani - da esaminare prioritariamente, dovendo il Consiglio regionale adottare la scelta dell’ubicazione in Viggianello della casa della comunità della Valle del Mercure tramite lo strumento del piano sanitario regionale”.

Dunque, la palla passa ora al parlamentino regionale che dovrà evitare che il muro contro muro possa protrarsi ulteriormente, ed è quanto auspica anche il sindaco Rocco Bruno.

"Spero che adesso, dopo due vittorie al Tar, finalmente la Regione ci convochi per ascoltarci", ha commentato ieri con noi il primo cittadino rotondese subito dopo aver appreso la notizia del nuovo accoglimento del ricorso contro la Regione e l’Asp.

“Da una prima lettura delle motivazioni - ha proseguito il sindaco - si evince come i giudici amministrativi abbiano messo in evidenza quanto da noi sollevato fin dal principio su una vicenda di grande rilevanza che, invece, è stata oggetto di una certa superficialità”.

Tutto inizia nella scorsa estate, con l’annuncio del Comune di Rotonda di ricorrere al Tar ritenendo il proprio Poliambulatorio più adatto alla scopo. Nello scorso novembre è arrivato il verdetto che aveva annullato una prima volta la localizzazione a Viggianello della casa della comunità - cui verrà destinato un finanziamento di un milione di euro - per difetto di “istruttoria e motivazione”.

Accanto all’impegno dell’amministrazione comunale rotondese c’è stato anche quello del locale circolo del Pd che, dopo la prima sentenza, aveva promosso una raccolta firme per invitare la Regione ha rivedere la sua decisione.

Ma, ad inizio gennaio, la scelta era stata confermata con un provvedimento dell’organo esecutivo guidato da Bardi, sulla scorta di una relazione dell’Asp. Da lì un nuovo ricorso e la mobilitazione voluta ancora dall’amministrazione e dai dem, per ribadire il dissenso dovuto all’esclusione del locale consultorio.

“Dispiace essere stati costretti a far valere le nostre ragioni con due ricorsi in giudizio - ha concluso Bruno - ma già in passato avevamo fatto riferimento a questa incongruenza. Tra l’altro, nella prima sentenza, i giudici avevano già bacchettato la Regione. Ribadisco che, dal momento che non c’è mai stato, è necessario un confronto poiché al difetto di motivazione della prima pronuncia si è aggiunto quello di competenza, stabilito da quest’ultima. Auspico che la questione possa essere finalmente meritevole della giusta attenzione, oltre che da parte della Regione e della stessa Asp, anche dai sindaci che hanno pensato prevalentemente ai propri interessi. Tra l’altro, ora mi chiedo cosa ne sarà delle altre sedi individuate con delibera di Giunta. Ringrazio l’avvocato Genovese”.

(Il Poliambulatorio di Rotonda)

Soddisfazione è stata espressa anche dalla stessa sezione rotondese del Partito Democratico.

“Questa sentenza conferma quanto la nostra posizione non poggiasse certo su un castello di sabbia”, ha osservato il segretario Massimo Di Sanzo.

“Nell’esprimere la nostra soddisfazione, aggiungo che il Pd di Rotonda rimarrà vigile. Un ringraziamento lo rivolgo all’avvocato Genovese”, ha chiosato ancora Di Sanzo.

La Regione è stata condannata anche alla “rifusione delle spese di lite”, quantificate in 2mila euro cadauna.

In serata è arrivata via social la reazione di Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello: “la sentenza - ha postato Rizzo - non è minimamente entrata nel merito della questione, come previsto, ma ha esaminato prioritariamente un vizio di incompetenza della Giunta Regionale. In sintesi il piano andrà approvato in Consiglio regionale. Approfondiremo ancora gli atti, ma siamo fiduciosi e tranquilli riguardo le scelte della Regione Basilicata”.

Ma la giornata di ieri ha fatto registrare anche l’intervento del consigliere regionale di Italia Viva, e vicepresidente del Consiglio, Mario Polese.

“E' arrivato il momento che sulla scelta della sede della Casa di Comunità della Valle del Mercure si faccia un definitivo passo indietro. Dopo la seconda sentenza del Tar della Basilicata a favore del doppio ricorso del Comune di Rotonda contro l'allocazione della sede della Casa di Comunità a Viggianello auspichiamo che la Regione prenda atto degli errori di valutazione sull'assegnazione della sede. Non siamo abituati a strumentalizzare le vicende a fini politici ma in questo caso non possiamo che stigmatizzare un atteggiamento troppo superficiale da parte della Giunta regionale”, ha osservato Polese in una nota.

"Noi - ha aggiunto - con una prima interrogazione datata il 15 marzo 2022 avevamo sollecitato la Giunta e l'assessore al ramo a valutare con maggiore cautela le scelte di assegnazione. Era evidente già allora che il piano delle Case di Comunità in Basilicata non aveva nessuna 'ratio giuridica' men che meno politica con una distribuzione figlia solo di relazioni e amicizie personali trasversali. La sentenza del Tar di ieri che riguarda il Comune di Rotonda, ma che il realtà stravolge gli atti della Giunta regionale e dell'assessore Fanelli, parla chiaro: un atto come quello delle Case di comunità è un atto di programmazione sanitaria che va ad incidere direttamente sul piano sanitario regionale e per questo deve passare dal Consiglio regionale. Si torni subito in aula quindi e si definisca il Piano delle Case di Comunità in Basilicata secondo quelle che sono le reali esigenze delle popolazioni e non le amicizie personali. Continuare a far finta che tutto sia perfetto sarebbe un errore gravissimo. Oltretutto c'è da riprendere un corretto confronto con i vari territori evitando logiche che creano soltanto fibrillazioni inutili tra Comuni limitrofi”.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it