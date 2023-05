Domani 16 e mercoledì 17 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, davanti al Palazzo della Giunta della Regione Basilicata a Potenza, in via Vincenzo Verrastro 4, si svolgerà un sit in per ''difendere la qualità delle cure e la libera scelta dei cittadini, per far rispettare le norme nazionali nell’Assistenza Domiciliare Integrata, contro la Giunta regionale e le sue manovre di palazzo''. Lo si apprende da una nota diffusa dalla cooperativa Auxilium. ''I sindacati, l’Alleanza delle Cooperative di Basilicata, tanti cittadini e associazioni, hanno già aderito alla manifestazione Auxilium, per chiedere alla Regione Basilicata di rispettare la legge e pubblicare, finalmente, le procedure di autorizzazione ed accreditamento all’erogazione delle cure domiciliari, previste dalla legge n. 178 del 2020''.