Le montagne russe nel cuore della statale 481, nel territorio di Cersosimo, al Km 9,800, aumentano di giorno in giorno. La strada continua a scendere e a deformarsi.

L’impegno dei dipendenti dell’Anas nella manutenzione è quotidiana, specialmente del responsabile, un verso esempio di abnegazione, meritevole di encomi quotidiani, ma purtroppo non basta. Servono interventi radicali, certamente costosi, ma servono e non possono più aspettare.

Le forti piogge di questi giorni hanno inciso sul manto stradale e non poco: le lesioni aumentano, come le deformazioni, anche più giù, in contrada Mancosa. Di questo passo, si rischia davvero il peggio. I soldi ci sono, idee progettuali probabilmente pure, forse manca l’impegno politico, specialmente quello territoriale.

Sopra servirebbe un “bypass”, l’abbiamo scritto più volte, più giù, invece, interventi che dovrebbero vedere attorno a un tavolo diversi soggetti, ma manca una regia, un progetto organico, un coordinamento capace di mobilitare tutte quelle forze, tutte quelle risorse capaci di incidere su più fronti.

Anas, Comune, Regione, dovrebbero impegnarsi di più, parlarsi meglio, presto e bene, ma di fatto, niente ancora trapela e niente si vede, dopo anni di attesa, specialmente per quelle persone, quelle famiglie che rischiano di perdere beni e cose. Tutto a rilento.

Sembra tutto fermo, immobile, tranne le frane che inesorabili continuano a modificare il territorio, sempre più ferito. La statale in questione è un percorso che entra nei polmoni del Parco: meravigliosi e suggestivi gli scenari che si incrociano tra la Basilicata e la Calabria, dal Sarmento a Roseto Capo Spulico, dai monti al Mare Jonio.

Qui, il turismo lento non si fa sulla carta, si pratica davvero, grazie anche a questa meravigliosa lingua di strada progettata e realizzata a metà dello scorso secolo, ora un vero imbarazzo, una delle tante vergogne che rischiamo di lasciare alle generazioni che verranno.



Vincenzo Diego