Un atto di inciviltà che ha fatto arrabbiare e non poco la sindaca di Cersosimo (e non solo). Staccionate in legno vandalizzate, arredi divelti, muretti danneggiati: è l’amara ‘’sorpresa’’ raccontata in una missiva ufficiale inviata agli indirizzi del Municipio dalla società Tethys che si sta occupando della sistemazione dell’area archeologica a monte dell’abitato. Il danneggiamento sarebbe stato riscontrato a fine aprile, come spiegato nella lettera.

‘’I nostri operatori- si legge- hanno rilevato che alcuni manufatti, già da noi realizzati nell’ambito degli interventi di sistemazione e arredo del percorso, sono stati oggetto di manomissione da parte di ignoti, con evidenti finalità vandaliche. Si tratta di un tratto di staccionata divelto interamente o parzialmente, un cestino portarifiuti e un tratto di muro a secco, di cui si allega ad ogni buon conto la documentazione fotografica’’.

L’accaduto, come detto, ha fatto arrabbiare e non poco la prima cittadina e, ovviamente, chi spera che opere pubbliche realizzate allo scopo di portare sviluppo turistico ed economico alla comunità, possano essere accettate e utilizzate da tutti. Proprio per questo la sindaca di Cersosimo non ha risparmiato la sua indignazione e il suo sconcerto per l’accaduto.

‘’E’ stato un risveglio amaro quello di ieri- ha detto- che la nostra comunità ha ricevuto da parte, spero di un manipolo di annoiati, frustrati e disamorati del proprio paese nel prendere atto e visione degli atti vandalici che hanno deturpato i manufatti realizzati nell’area archeologica Greco-Lucana situata in zona Castello’’. ‘’I lavori- spiega la sindaca- sono stati finanziati dalla Regione Basilicata - Programmi operativi FESR e questo per dire che si tratta di soldi pubblici che vengono dati a Comuni meritevoli, attenti a valorizzare i propri beni.



Non si fa altro che parlare di turismo, delle azioni da mettere in campo per rafforzare l’attrattività dei nostri piccoli centri, si parla ormai da anni di comunicazione e accoglienza, di valorizzazione dell’offerta di attività culturale e artistica attraverso installazione di pannelli interattivi e realtà aumentata. E’ tutto questo che con gli aiuti del Programma stiamo mettendo in essere ma, a quanto pare ci sono persone che non amano le innovazioni e tantomeno sono rispettosi dei bisogni altrui.Come esseri umani cerchiamo di vedere del buono in ogni azione, ma, alla fine ci si scontra sempre contro la triste realtà’’.



Mariapaola Vergallito