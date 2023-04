Particolarmente pericoloso è stato l’intervento di assistenza e viabilità che lo scorso fine settimana due pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro hanno condotto nei confronti di un autobus con a bordo studenti ed accompagnatori di ritorno da una gita in Sicilia.

Dopo aver sbandato per alcuni metri a causa dello scoppio di uno pneumatico, l’ingombrante mezzo si è arrestato al centro della carreggiata autostradale ostacolando il flusso veicolare particolarmente intenso in ragione del ponte festivo.

Questo tipo di intervento, infatti, comporta un notevole rischio sia per gli operatori di polizia che per gli utenti della strada in quanto la deviazione del traffico avviene manualmente dalla corsia di sorpasso, dove circolano i veicoli con le velocità più elevate, verso le corsie di destra. Al termine delle operazioni, una volta abbandonata l’autostrada al primo svincolo, tutti i viaggiatori hanno personalmente ringraziato gli agenti per il provvidenziale intervento, fedele al claim della Polizia di Stato “esserci sempre”.