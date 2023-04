"Abbiamo appena firmato il Verbale di riunione dell'accordo di Programma Governo Risorse Idriche con la Regione Puglia e il Governo. Siamo davvero soddisfatti per una firma storica che avvia un percorso verso la definitiva risoluzione di una partita aperta da troppo tempo. Voglio sottolineare il lavoro fondamentale dell’assessore all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico e il Direttore generale Roberto Tricomi, desidero ringraziare il Governo Meloni e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto per il ruolo cruciale avuto e l’attenzione dimostrata verso le nostre regioni anche in questa occasione e il collega Michele Emiliano per la disponibilità a chiudere un accordo senza precedenti, che dimostra la capacità di dialogo tra regioni anche di colore politico differente. Abbiamo approvato gli aggiornamenti della componente ambientale della tariffa acqua e certificato i volumi che dalla Basilicata sono stati ad oggi erogati in favore della Puglia, sui quali sarà applicata la tariffa dovuta, cosi da determinare con certezza il credito maturato dalla Regione Basilicata, a dimostrazione di un accordo storico e senza precedenti che rende finalmente giustizia alla Basilicata e tutela i diritti dei lucani.

Grazie a queste risorse che andiamo a recuperare, che costituiscono solo l’inizio di un nuovo corso, potremo applicare in prospettiva anche alla risorsa idrica quanto abbiamo già fatto per il “gas gratis a tutti i lucani” - un’altra misura storica voluta da questa giunta e dalla maggioranza di centrodestra - con benefici tangibili a vantaggio di tutti i lucani, esattamente come abbiamo fatto con il gas, anche in quel caso per la prima volta nella storia e con una netta discontinuità rispetto a quanto fatto in passato. Dopo il gas, l’acqua.

E in prospettiva l’energia elettrica, con la nostra proposta sulle rinnovabili all’attenzione del Ministro Pichetto Fratin. Vogliamo che le risorse naturali, di cui è ricca la Basilicata, costituiscano un vantaggio concreto per tutti coloro che vivono e lavorano in Basilicata. L’acqua della Basilicata è dei lucani. E i lucani devono trarne beneficio”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Si tratta di un atto significativo, la riunione del tavolo di coordinamento del Programma Governo Risorse Idriche con la Regione Puglia e il Governo nazionale, onora un impegno di solidarietà tra Basilicata e Puglia, assunto negli anni trascorsi, a cui ha fatto seguito da parte della Regione Basilicata l'erogazione di milioni di metri cubi di acqua attinti dagli importanti bacini lucani a favore della Regione Puglia, di Acquedotto Pugliese, dei Consorzi di bonifica e dell'ex Ilva”: Così l'assessore all'Ambiente e all'Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commenta il verbale accordo Governo-Basilicata-Puglia. “L'intesa raggiunta è importante perché sono stati definiti i volumi dell'acqua distribuita in questi anni e poi è stato aggiornato il valore della componente ambientale della tariffa. Da ultimo Acquedotto Pugliese ha riconosciuto circa 40 milioni di euro di debiti assumendosi l'impegno a liquidarli in tempi stabiliti. Un ringraziamento ai due governatori regionali, Michele Emiliano e Vito Bardi, che hanno dato ennesima prova di collaborazione e solidarietà, al ministro Raffaele Fitto, che ha seguito la definizione del tavolo – continua Latronico - e da ultimo alle strutture tecniche che hanno collaborato per supportare il complesso dossier. L'impegno della Regione Basilicata è fare in modo che la risorsa idrica si traduca in un fattore decisivo per lo sviluppo della regione, e la produzione, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, diventino un fattore di sviluppo dell’intero territorio che contribuisce alla produzione di una matrice naturale così decisiva e determinante” conclude l'assessore regionale.