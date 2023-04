Nella seduta odierna di Giunta regionale, all’unanimità è stato approvato il disegno di bilancio che sarà adesso tramesso alle Commissioni consiliari competenti per poi passare al vaglio del Consiglio regionale. Tra le tante misure in esso contenute, ci sono 6,5 milioni di euro in favore delle aziende sanitarie per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall’aumento del costo dell’energia, il cofinanziamento dei programmi comunitari FESR 2014/2020, FSE 2014/2020, FSER-FSE+ 2021-2027 e FEASR 2021/2027 e la copertura delle spese obbligatorie, in particolare quelle non discrezionali e quelle in favore degli enti locali.

“Si tratta di un lavoro lungo e complesso, che oggi segna un’accelerazione importante, avendo recepito anche le tante istanze ricevute dalle forze di maggioranza, dagli assessorati, dai territori e dalle direzioni. Sono sicuro che il Consiglio regionale potrà migliorare ulteriormente il provvedimento, in un’ottica di leale collaborazione tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Si tratta di un disegno di legge di bilancio che contiene numerose misure in favore di famiglie e imprese lucane e che guarda in particolare con grande attenzione a un maggiore impiego, utilizzo ed efficienza delle risorse derivanti dai fondi UE”, afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.