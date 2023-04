Presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è tenuta, nella sala Italia del Palazzo del Governo, la riunione del Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica, convocata per un focus sul tema della sicurezza dei presidi sanitari della provincia.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Vicesindaco di Potenza Michele Napoli, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza Giuseppe Spera e il Dirigente medico dell’Asp di Potenza Michele Sangregorio.

Introducendo i lavori, il Prefetto Campanaro, richiamando l’ultima direttiva sul tema del Gabinetto del Ministro dell’Interno, ha evidenziato la necessità di potenziare la cornice di sicurezza dei presidi sanitari dislocati in provincia, a cominciare da quello del capoluogo.

“Anzitutto, abbiamo prontamente effettuato con le Forze dell’Ordine territoriali una puntuale ricognizione per accertare eventuali episodi, nell’arco dell’ultimo triennio, di violenza ed aggressione nei confronti del personale in servizio presso i presidi sanitari - ha esordito il Rappresentante del Governo - L’analisi ha restituito un quadro rassicurante, non avendo registrato episodi significativi, sintomatici di un fenomeno preoccupante. Cionondimeno, d’intesa con il Questore, abbiamo disposto un rafforzamento del Posto di Polizia presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, con estensione dei turni anche nella fascia oraria serale, sino alle ore 23.00 ”.

L’incontro odierno ha costituito l’occasione per fare anche un punto sugli episodi delle condotte predatorie di cui risultano essere stati destinatari gli stessi presidi sanitari, a partire da uno recente verificatosi presso la farmacia dell’Ospedale di Venosa, con il furto di medicinali salvavita, per un consistente valore economico. “Tali condotte delittuose - ha specificato il Prefetto Campanaro - destano molta preoccupazione e richiedono il rafforzamento delle misure di sicurezza passive. Sono ancora poche, infatti, le strutture territoriali sanitarie che dispongono di impianti di videosorveglianza adeguati ed altre efficaci misure antiintrusione”. Il Prefetto ha, pertanto, invitato il Direttore Generale dell’A.O San Carlo e il referente dell’Asp di Potenza ad intervenire tempestivamente per programmare in tempi rapidi la messa in atto di misure di vigilanza passiva, costituendo allo scopo un Tavolo tecnico con le Forze di Polizia, per individuare congiuntamente una scala di priorità. “Come già sperimentato con i Comuni della provincia sui temi della sicurezza urbana - ha concluso il Prefetto – è esiziale il più stretto raccordo con le Forze dell’Ordine. A maggior ragione in contesti, come quello sanitario, dove quotidianamente il lavoro e la professionalità dei medici e degli operatori sanitari si intrecciano con condizioni di vulnerabilità, fragilità, frustrazione e dolore”.

La riunione del Comitato è poi proseguita con la programmazione e il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, in vista delle programmate iniziative di celebrazione della ricorrenza del 25 aprile.