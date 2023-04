Sottoscritto in data odierna dal Ministro del MIMIT Adolfo Urso, il riconoscimento di area di crisi complessa, che prevede l’impegno di 20 milioni di euro di risorse nazionali a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile.

“Apprendiamo positivamente la sottoscrizione, da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del riconoscimento di area di crisi complessa per l’area industriale di San Nicola di Melfi. Finalmente una buona notizia per il Polo metalmeccanico più importante della Basilicata. Il legame che la nostra regione ha con l’Automotive non può essere compromesso.”, dichiarano Gerardo de Grazia, segretario regionale Confsal Basilicata e Pasquale Capocasale, segretario territoriale Fismic Confsal di Melfi.

“20 milioni per riqualificare e riconvertire la produzione delle aziende sono sicuramente un intervento shock capace di sbloccare la situazione. Il perimetro è stato esteso a 43 comuni, decisione che sicuramente sarà un’opportunità in più per tutta la regione. Quanto fatto dal Governo è un primo passo importante per dare speranza a tutte le lavoratrici e i lavoratori Lucani che hanno contribuito a far crescere l’Automotive in Italia.”, continuano de Grazia e Capocasale “L’appello che vogliamo fare alla Regione è di accompagnare questo grande risultato con ulteriori interventi di natura regionale che vadano a determinare la certezza che le aziende possano continuare a rimanere sul territorio.”, concludono i segretari de Grazia e Capocasale.