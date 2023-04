Sono stati tanti i rotondesi che ieri mattina, nonostante la pioggia battente, si sono dati appuntamento davanti la sede del Poliambulatorio in Rione Pietro Nenni, per manifestare il proprio dissenso verso la decisione che individua Viggianello, e non il locale consultorio, quale una delle sedi delle case di comunità.

L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale e dal circolo rotondese del Partito Democratico, segue anche una raccolta firme ed arriva a pochi giorni dall’udienza al Tar di Basilicata per il nuovo ricorso del Comune contro le delibere di inizio gennaio dell’Aps e della Regione, di conferma della scelta caduta sulla limitrofa Viggianello. Le tante presenze hanno chiaramente soddisfatto i promotori della mobilitazione.

“Nonostante la pioggia, che fosse domenica mattina e che ci fossero altre iniziative previste da altre associazioni, la risposta è stata davvero ottima - ha commentato il primo cittadino rotondese - per un tema molto sentito nella nostra comunità. Ne usciamo ancora più soddisfatti e consapevoli circa la bontà del lavoro che abbiamo fatto e che porteremo avanti, con ancora maggior fiducia”.

Il sindaco, in particolare, ha anche palesato la sue perplessità circa l’effettiva coesistenza in pochi chilometri di due strutture del genere. Ma sono state diverse le questioni approfondite durante il suo intervento, anche rispetto alle nuove motivazioni addotte dopo la prima pronuncia dei giudici amministrativi, che era stata favorevole a Rotonda. “Dopo la prima sentenza del Tar a noi favorevole - ha aggiunto Bruno - l’Asp ha confermato e motivato la scelta indicando le ragioni per le quali, a loro avviso, il nostro Poliambulatorio non possa fungere anche da casa di comunità. Eppure, la stessa Asp realizzerà la casa di comunità all’interno dei poliambulatori di Lavello, Rionero e Genzano. Questo ci lascia capire come, su Rotonda, non ci sia stata un’analisi attenta e preventiva ma sia stato deciso tutto all’interno di un ufficio. Leggendo le loro memorie difensive, capisci che se non puoi farla a Rotonda allora non puoi farla a Lagonegro o Potenza, dove ci sono ospedali, oppure a Maratea che invece sarà addirittura ospedale e casa della comunità. Per ammissione della stessa Asp, il nostro Poliambulatorio e la casa di comunità di Viggianello dovranno offrire dei servizi simili nonostante si trovino a soli 10 km di distanza: per questo non so quanto sia logico ed economico mantenere entrambe le strutture. Per cui sono preoccupato dalla eventualità di come, un domani, una delle due possa essere depotenziata o trasformata. L’udienza non entrerà nel merito, ma noi ci crediamo e in caso di conferma di Viggianello, come amministrazione, manterremo alta l’attenzione per evitare che si arrivi alle conseguenze che temiamo”. Soddisfazione anche da parte di Massimo Di Sanzo, segretario del Pd di Rotonda, che ai nostri microfoni, smorzando la polemica, ha anche risposto al sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, che via social, in una diatriba tutta interna ai dem, aveva bollato come “fantozziana” la manifestazione. “L’iniziativa è stata dell’Amministrazione ed ha visto in prima linea noi del Pd - ha commentato Di Sanzo - poiché è un problema che sentiamo da più di un anno, ovvero già prima che ci fosse una decisione ufficiale.

La soddisfazione deriva dalla risposta delle popolazione, nonostante l’inclemenza delle condizioni meteorologiche. Come segretario del Pd di Rotonda, ho sempre informato il segretario regionale delle nostre iniziative e anche di questa.

Lettieri è a conoscenza della situazione, noi rappresentiamo il partito localmente e, da tempo, ci siamo mossi non per un fatto campanilistico. Per cui, non ce ne vogliano i cittadini ed i compagni di Viggianello cui portiamo il massimo rispetto e con cui nessuno di noi farà polemiche, in quanto ci interessa entrare nel merito delle questioni. In questo senso - evidenzia ancora il segretario - le linee guida dicono di potenziare le strutture esistenti ma lo si fa per Rionero, Genzano e Lavello e non per Rotonda.

Questo significa come, a monte, siano mancati criteri oggettivi e non mi sembra ci siano state riunioni di sindaci, che invece si vedono per altri problemi meno importanti. Né mi risultano votazioni su una sede piuttosto che un’altra.

Ribadisco il nostro massimo rispetto per la popolazione e l’amministrazione di Viggianello, ma lo stesso deve esserci nei confronti di chi si impegna da sempre nell’interesse comune e non è certo alla ricerca di momenti di gloria”. Di Sanzo si è poi soffermato sull’obiettivo dell’abbattimento delle liste d’attesa, che la Regione vorrebbe raggiungere anche attraverso queste nuove strutture: “L a sanità non si fa con il cemento armato e in Basilicata, purtroppo, è nota la carenza di medici ed infermieri.

La mobilitazione l’avevamo programmata da tempo, saremo attenti e non molleremo la presa.

Se vecchia politica, significa parlare dei bisogni delle persone, allora noi siamo la vecchia politica ma con una identità nuova e rinnovata, dalla parte della gente e della valle del Mercure”.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it