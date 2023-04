L'iniziativa ‘Radici e Futuro’ è nata da un'idea della Presidente del Tribunale Minori Valeria Montaruli condivisa con la presidente Granata dell’Unicef Basilicata e le direttrici dell’IPM e dell’USSM, con il coinvolgimento del mondo della Scuola e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, tutti accomunati dalla volontà di aprirsi alla condivisione di valori e progetti, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. “La proposta – ha dichiarato Valeria Montaruli, Presidente Tribunale per i Minorenni - mira ad aprire il tribunale e le istituzioni che operano per i minori al loro ascolto. Vogliamo accogliere le esperienze, ma anche i sogni e le speranze dei nostri ragazzi, che pur provenendo da vissuti diversi, sono accomunati dalla voglia di costruire un futuro come individui, ma soprattutto come comunità e, nello stesso tempo, possono offrire esempi di coraggio e di trasformazione. Sperimenteremo non solo i loro pensieri, ma anche i prodotti del loro potenziale creativo, della loro arte musicale e pittorica e, infine, degusteremo i biscotti prodotti dai ragazzi dell’IPM di Potenza “.

L’organizzazione è a cura di Valeria Montaruli, Angela Granata, Caterina Ferrone, Angela Telesca, Debora Infante, Antonietta Comodo, Francesco Ritrovato. Curano il servizio di accoglienza gli alunni del Liceo “P.P. Pasolini” di Potenza. Dopo l’Inno d’Italia eseguito da Giulo Pedota, Liceo Scientifico “Galilei” Potenza, intervengono la Presidente Tribunale per i Minorenni Valeria Montaruli, la Presidente Corte d’Appello Rosa Patrizia Sinisi , il Procuratore Pietro Canepa, il Sindaco Città di Potenza, Mario Guarente, Carmela Pace, Presidente Unicef Italia, Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata, Lidia de Leonardis Dirigente Centro Giustizia Minorile Puglia e Basilicata, Vincenzo Giuliano, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Francesco Bonito Oliva, Presidente Ordine degli Avvocati Potenza, Debora infante, Dirigente USP Potenza. L’intervento musicale di Giovanni Abenante, Liceo Scientifico "Pasolini" Potenza, apre le testimonianze dei ragazzi protagonisti dell’evento, i quali esprimono con linguaggi diversi i loro diversi vissuti, presentati da Caterina Ferrone, Direttore UUSM, che presenta il Video “Narrazioni trasformative: La Messa alla Prova tra declino e rinascita”: Mandarino, Kumani, Carmen e Agostino Liceo Pasolini, Anton e Bohdan vengono dall’Ucraina e frequentano l’IIS Da Vinci-Nitti di Potenza. Segue la testimonianza di Kumba Manneh Coop Sociale “La Mimosa”. Conclude gli interventi dei giovani protagonisti, l’esecuzione musicale di Giulio Pedota, Liceo Scientifico Galilei Potenza. Le conclusioni sono affidate a S.E. Michele Campanaro, Prefetto di Potenza Durante l’evento si eseguiranno brani di musica etnica, a cura del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) Potenza. Coordina Lorenza Colicigno, Giornalista addetta stampa Unicef Basilicata. In occasione dell’evento, è allestita la mostra su “Radici e Futuro”, a cura della Cooperativa Sociale “La Mimosa”. Completa il quadro dei molteplici linguaggi espressivi dei giovani protagonisti, lo stand “Il Forno dei Briganti”, Liberamente Cooperativa sociale ETS, in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni “E. Gianturco” di Potenza.