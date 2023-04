Venerdì 14 Aprile alle ore 11,00 presso la Sala B del Consiglio regionale sarà firmato il Protocollo di intesa tra la Commissione Regionale Pari Opportunità, rappresentata dalla Presidente Margherita Perretti, e l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ONLUS APS Basilicata, per cui sarà presente la Presidente Maria Buoncristiano.

L’obiettivo è svolgere un lavoro congiunto per promuovere le pari opportunità tra i generi, anche in condizioni di disabilità, favorire la piena inclusione in ogni ambito della vita civile e sociale, la realizzazione lavorativa delle donne cieche e ipovedenti, rimuovendo ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

La CRPO e l’UICI Basilicata partiranno da un’azione di informazione e sensibilizzazione, perché la mancata conoscenza, i pregiudizi e gli stereotipi sono alla base delle discriminazioni, talvolta anche involontarie. Iniziative mirate saranno sviluppate anche in ambito sociosanitario, per migliorare le procedure di accoglienza e di accesso al percorso di cura delle persone con disabilità visiva, e garantire loro servizi efficienti e pienamente fruibili, partendo dalla formazione del personale sanitario.

Altro ambito di lavoro congiunto sarà la promozione, nei nostri territori, di luoghi di vita e lavoro più fruibili, sia per donne e uomini con disabilità, che per tutti gli altri cittadini, bambini, anziani, persone fragili. Per consentire una mobilità autonoma è indispensabile l’abbattimento di barriere architettoniche, sensoriali, digitali e culturali. L’obiettivo finale di questo protocollo è cercare di favorire il diritto ad una cittadinanza democratica e paritaria per tutte e tutti, partendo dal rispetto della dignità della persona.