A Maratea, il bilancio del ponte pasquale dei flussi turistici ha fatto segnare un profondo rosso: complessivamente, la perdita di presenze si è aggirata tra il 45 ed il 50 per cento; mentre, per i soli b&b, la diminuzione è stata nell’ordine, quantomeno, del 30 per cento. Anche se l’interruzione della SS18 ha inevitabilmente inciso soprattutto per i collegamenti con la Calabria, in realtà il calo è stato messo in relazione soprattutto al maltempo. “Il calo è evidente e mi sento di confermare che la situazione meteorologica ha indotto tante persone a rinviare le uscite ai prossimi ponti, che auspichiamo siano molto più proficui rispetto a questa Pasqua e Pasquetta. Anche per i ristoranti la situazione non è stata dissimile. Diciamo che, rispetto allo scorso anno, siamo intorno ad un 50 per cento di presenze in meno, con delle varianti tra il 45 e il 48 per cento. Speriamo in meglio per il futuro”, ci ha detto Biagio Salerno, presidente del Consorzio turistico Maratea.

Oltre che nel settore alberghiero e della ristorazione, le ricadute negative sono state registrate anche dai gestori dei bad&breakfast. “Partiamo da un presupposto - ci ha spiegato Italo Paesano, presidente dell’Associazione B&B Maratea - ossia che quando si parla della Pasqua, le comparazioni con gli anni precedenti sono complicate in quanto c’è differenza a seconda che sia “alta” o “bassa”. Ciò premesso, e considerando come sia presto per fornire un dato preciso, le presenze sono state più basse del previsto e possiamo stimare che il calo sia stato nell’ordine, almeno, del 20 o 30 per cento. Ritengo che l’interruzione della SS18 abbia inciso in minima parte - ha aggiunto Paesano - poiché, almeno per la giornata di Pasqua, la limitazione è stata dovuta al maltempo. Poi ci sono anche altre difficoltà e mi riferisco al Porto.

Tuttavia, siamo fiduciosi affinché si possa arrivare ad una soluzione in breve tempo di tutte queste problematiche. Le istituzioni hanno promesso che l’inizio della stagione estiva non è a rischio ed io sono convinto andrà così, ma se i problemi lungo la SS18 non fossero risolti entro quel periodo, allora la situazione diverrebbe davvero complicata”. Le presenze nella giornata di ieri sono state prevalentemente di mordi e fuggi, soprattutto dalla stessa Basilicata. “Purtroppo sì, parliamo della classica gita fuori porta - ha evidenziato ancora il presidente dei B&B della Perla del Tirreno - con arrivi perlopiù dalla Basilicata o dalla Puglia. Ripeto come il primo impatto con la Pasqua sia stato pesantemente condizionato dal maltempo. Ieri mattina, la situazione meteorologica è migliorata è questo ha aiutato soprattutto i visitatori dalle zone limitrofe.

Rimaniamo però fiduciosi per il futuro”. Per aiutare il comparto, l’Amministrazione comunale, oltre che sostenere le iniziative organizzate dalla Pro loco, come la due giorni di “Borgo in musica”, ha cercato di mitigare i disagi in particolare per l’accesso al porto attraverso un servizio navetta gratuito nei fine settimana e nei giorni festivi, in determinate fasce orarie, partito lo scorso 1 aprile e che si protrarrà fino al 28 maggio.

Gianfranco Aurilio