Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma ha avviato una campagna di controlli afferenti i servizi mensa e le relative imprese di catering che operano presso le strutture ospedaliere sull’intero territorio nazionale. In tale ambito, il N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri di Potenza, competente per tutta la Regione Basilicata, ha predisposto un insieme di verifiche presso i nosocomi regionali finalizzati alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei laboratori di preparazione, della detenzione e conservazione degli alimenti, delle informazioni sulla presenza di allergeni e dell’ aderenza dei pasti alle specifiche esigenze nutrizionali e cliniche dei degenti, posizione contrattuale delle maestranze e possesso di adeguata formazione professionale.

In tale contesto, sono state effettuate complessivamente 16 ispezioni, rilevando 2 non conformità, di cui una relativa a lievi carenze strutturali, comunque sanabili, ed una afferente alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) adottate, che hanno comportato la contestazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria per un valore complessivo di 2 mila euro e la segnalazione di 2 persone alle Autorità Sanitarie.