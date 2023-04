E’ stato inaugurato oggi, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il primo spazio in Basilicata dedicato alla Pet Therapy. Situato all’aperto, nella parte posteriore del complesso ospedaliero, è un’area recintata dove il personale sanitario, medici, logopedisti e psicoterapeuti possono svolgere percorsi riabilitativi, educativi e terapeutici con i pazienti. All’inaugurazione erano presenti bambini e ragazzi autistici, insieme ai propri genitori, afferenti alle associazioni Aura Blu, Anfass, Dumbo, Viviamo insieme, Genitori h24. La cerimonia di inaugurazione è stata per i bambini ed i ragazzi un momento per familiarizzare con i tanti cani messi a disposizione dai due canili cittadini (Argo ed Elle e Elle). Superata l’iniziale sorpresa suscitata dagli amici a 4 zampe, i ragazzi ed i bambini hanno preso confidenza con gli animali iniziando a giocare insieme a loro. Gli effetti positivi del rapporto con gli animali domestici sono ormai dimostrati e l’inaugurazione di questo spazio sottolinea l’adesione da parte dell’Azienda sanitaria Locale di Matera ai protocolli più innovativi in questo specifico ambito terapeutico. “L’inaugurazione di questo spazio – ha detto il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti- è un momento importante perché segna un piccolo passo per cambiare l’approccio agli animali ed alla presa in carico dei pazienti giovani, ma anche di quelli fragili, in età avanzata.

È un piccolo spazio ma vuole essere un seme per il cambiamento visto che la pet therapy serve per migliorare la risposta dei ragazzi affetti dallo spettro dell’autismo o da altri disturbi. Questa inaugurazione è, soprattutto, l’inizio di un cambiamento culturale che ha bisogno di far entrare gli animali nel rapporto e nel recupero di tutte le funzionalità, e dell’amore”.

Proprio quest’anno, la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'accesso degli animali domestici nelle strutture sanitarie, e l’ASM è stata la prima azienda in Basilicata a recepirle, attivando i relativi protocolli. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato anche l’Assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli che ha dichiarato: “A volte la cura è il contatto.

La vicinanza tra animali e persone può produrre effetti positivi, di supporto alle cure definite “classiche” ed essere uno strumento efficace anche in ambiti educativi e ludici per potenziare lo sviluppo emotivo, cognitivo e comportamentale, grazie al lavoro di tutti i nostri professionisti, competenti nel settore.

Bene l’inaugurazione del nuovo spazio Pet Therapy che vuole essere un ulteriore incremento dei servizi offerti dall’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Un’azione che ben si inserisce nell’intento condiviso di potenziare una realtà dinamica e completa a servizio di tutti i cittadini lucani, ai quali consegniamo un’opera per l’alto valore sociale e sanitario”.