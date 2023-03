Una montagna russa nel cuore della statale 481, nel territorio di Cersosimo, al Km 9,800, senza scrivere, almeno per oggi, dei tratti gravemente dissestati più giù, in contrada Mancosa. Stiamo parlando di un tratto di strada franato decine di anni fa, molti gli interventi ma nessuno risolutivo. Il manto stradale e il pezzo di carreggiata continuano a sprofondare inesorabilmente. Le crepe e le buche la segnano nell’indifferenza, ferite profonde in un corpo lasciato al suo destino, mentre i mezzi che l’attraversano rallentano a passo d’uomo per evitare danni. “E’ arrivato il momento di prendere una decisione risolutiva. L’Anas non può girarsi dall’altra parte e far finta di non vedere. I fondi per progettare un “bypass” ci sono, basta volerlo”. Questo dicono i cittadini.

La statale in questione è un meraviglioso percorso che entra nei polmoni del Parco: meravigliosi e suggestivi gli scenari che si incrociano tra la Basilicata e la Calabria, dal Sarmento a Roseto Capo Spulico, dai monti al mare Jonio, passando da comuni come Cersosimo e Oriolo, custodi di storia, di architettura e di arte, senza dimenticare luoghi meravigliosi come Farneta, Castroregio, Terranova del Pollino, San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, Noepoli, crocevie di popoli e di tradizioni. Le foreste sempre verdi, piante e fiori rari fanno da cornice al lungo tratturo d’asfalto dove ancora è possibile incontrare greggi, cinghiali, scoiattoli, volpi, caprioli e lepri, liberi di muoversi tra la strada, la terra e i folti boschi, mentre i monti, le colline, le antiche masserie fortificate ti invitano a scendere dall’auto e la voglia di scattare qualche foto è sempre tanta.

Qui il turismo lento, capace di farti aprire la mente, gli occhi e il cuore si può praticare davvero, mentre profondi respiri e sospiri di sollievo ti conciliano con il mondo e la natura. Un percorso, un’opera progettata e costruita negli anni Cinquanta che merita considerazione e rispetto, un esempio unico dove si possono ancora leggere tra i muri e le antiche cunette l’amore e le capacità delle maestranze dell’epoca. Ora mettiamo il punto alle suggestioni, agli ambienti incontaminati, alla natura e torniamo a parlare della frana. Bene, in questi lunghi anni solo la coscienza degli utenti ha evitato denunce e danni, ma non si può sempre e solo confidare nel silenzio e nel buon senso dei cittadini, stufi di vedere questa ferita sempre aperta e che solo la mano dell’uomo, in questo caso dell’Anas, può rimarginare. Una delle tante vergogne che si lasciano alle generazioni che verranno, incapaci quelle di oggi di progettare il necessario, la cosa giusta, il bello. Eppure siamo la terra degli Enotri, dei Lucani, dei Greci, la nazione dell’Umanesimo e del Rinascimento, ma a quanto pare da un bel pezzo ce ne siamo dimenticati.

Vincenzo Diego