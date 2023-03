Un espianto multiorgano è stato effettuato nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera dal Centro regionale Trapianti Basilicata, coordinato dalla dottoressa Mariagrazia Schievanin. Dalla donatrice, una giovane donna residente nel Materano, sono stati prelevati cuore, reni e fegato.

La donazione, che ha coinvolto 50 operatori sanitari impegnati per 26 ore, ha coinvolto l'équipe chirurgica di Modena per il fegato, Napoli per il cuore e Roma per i reni. Stretta la collaborazione tra il Centro regionale trapianti e quello del Lazio soprattutto per lo studio immunologico e di compatibilità che ha permesso di individuare i riceventi in lista in altri centri italiani.