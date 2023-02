Nell’anno 2022 sono state registrate 24.3691 denunce di scomparsa, con un incremento del 26,46% rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Corrispondono ad una media di 67 denunce al giorno, rispetto alle 53 del 2021, con un incremento di 14 casi al giorno. Per quando riguarda la Basilicata i dati dal 1974-2022 fanno registrare 477 (0,39%) denunce, 451 (94,55%) i ritrovamenti, 26 (5,45%) da ritrovare. Mentre nell’anno 2022 si sono registrati a

Matera 138 denunce, da ritrovare 96, ritrovati 42 (33,74%)

Potenza 271 denunce, da ritrovare 310, ritrovati 99 (66,26%)

le denunce totali nell’anno 2022 sono state 409 (1,68%)

I ritrovamenti derivanti da denunce negli anni precedenti in Basilicata sono 21 e tutti in vita, nell’anno 2021 i ritrovamenti, sempre su denunce precedenti erano stati 16 , La denuncia di scomparsi Italiani sono state 74 di cui 43 sono state ritrovate, gli stranieri 335 (2,21%) ritrovati solo 56 (16,72% in base regionale).

Le percentuale di ritrovamento è più bassa sono rispettivamente la Calabria, la Basilicata e il Molise.

Prendendo in considerazione solo i casi di scomparsa di cittadini italiani, le tre regioni con il numero minore di denunce di scomparsa sono la Basilicata, il Molise, e la Valle d’Aosta, rispettivamente con 74, 41 e 13 denunce.

Sempre per quanto riguarda il focus sulla scomparsa di cittadini italiani di cui all’allegata#Tabella 10, le percentuali di ritrovamento più alte su base regionale, rispetto alle corrispondenti denunce, sono state registrate in Veneto con l’87,56%, in Umbria con l’86,82% ed Emilia Romagna con l’86,93%, mentre quelle più basse sono state registrate in Basilicata (58,11%), Calabria (60,28%) e Molise (51,22%).

La percentuale di ritrovamento per ogni singola regione rispetto al dato complessivo nazionale del 49,94% ha fatto registrare il dato più alto in Lombardia (15,95%), in Campania (8,26%) e nel Lazio (6.97%) e quello più basso in Basilicata (0,47%), nel Molise (0,23%) e nella Valle d’Aosta (0,12%).