La ripresa delle attività di forestazione dovrebbero riprendere l'11 aprile, almeno per i forestali dedicati al programma operativo Val d'Agri. Gli altri cominceranno il tre maggio. Questo è il risultato dell'incontro avvenuto tra Regione Basilicata, Consorzio di bonifica e sindacati. In una nota, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, hanno commentato con favore la prossima istituzione di un osservatorio regionale. Un comitato paritetico dove affrontare in maniera sistematica temi come il turn over e l'incremento delle giornate di lavoro.

Ricordiamo che ad oggi, dopo le dimissioni di Franco Cupparo ad assessore all'Agricoltura, non è stato ancora nominato nessuno e tutto è attualmente in mano al presidente della regione Basilicata. Nella forestazione attualmente lavorano 2800 persone tra forestali e vie blu, a cui si aggiungono i 900 circa del progetto Saap.

da tgr Basilicata