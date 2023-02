E’ di lunedì 16 febbraio la notizia che riguarda il blocco delle cessioni dei crediti riguardanti i bonus edilizi e che nelle ultime ore sta destando diverse reazioni da parte di forze politiche e, addetti ai lavori. In riferimento al tema dunque, riportiamo il comunicato del commercialista, Nicola Conte, il quale, attraverso gli organi di stampa, chiede di rivedere il testo approvato dal governo e, soprattutto, di farlo in tempi brevi:

“Lo Stop allo sconto in fattura e alle cessioni del credito è una follia pura.

Non è da Stato civile cancellare dalla sera alla mattina la possibilità di utilizzare per i crediti in edilizia (dal superbonus ai bonus minori) lo sconto in fattura e la cessione del credito. Nella sostanza, ieri il Governo, ha cancellato con un colpo di spugna i bonus edili che negli ultimi anni hanno fatto da traino all'economia nostrana.

Non è corretto in un Paese che si definisce democratico operare in questa maniera così violenta contro famiglie e imprenditori che hanno programmato il proprio lavoro, hanno assunto personale, hanno ordinato e acquistato materiale, famiglie che hanno pagato tecnici per lo studio di fattibilità, etc.. Il tutto, l'hanno fatto sulla base di norme legislative esistenti e confermate (seppur modificate in parte) neanche 2 mesi fa..

Ieri, in un colpo solo, quasi come un attacco terroristico, viene cancellato tutto, senza tenere conto di niente e nessuno. Questo non è un modo di agire da Paese serio.

Sia chiaro, la normativa andava e va rivista, riscritta. Le truffe ci sono state (non sul 110% perché ci hanno messo tanto di asseverazione e visti di ingegneri e commercialisti), i prezzi sono aumentati, il debito è aumentato ed è su questi aspetti negativi che si doveva e si deve intervenire e ragionare per superare tutte le criticità. Tali criticità che tra l’altro Il Ministro Giorgetti non le ha scoperte ieri, dato che era Ministro anche nella passata legislatura. Ragion per cui avrebbe dovuto sapere già da tempo come meglio intervenire e, se le sue intenzioni erano in programma già nei giorni scorsi, avrebbe dovuto avere l'onestà intellettuale di raccontarlo in campagna elettorale sia alle "Parlamentarie" , sia a quelle Regionali del Lazio e Lombardia di qualche giorno fa.

Si doveva e si deve arrivare ad una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, un maggior controllo sui prezzi e soprattutto si deve prevedere una ceck list unitaria da seguire per far stare tranquilli e sereni tutti senza timore di vedersi un domani revocare il credito e, soprattutto, senza paura di vedersi cambiare le regole del gioco a partita in corso... Perché è così che ci si comporta in un Paese civile!

Auspico che il Parlamento possa apportare nel più breve tempo possibile cambiamenti al testo approvato ieri dal Governo”

Carlino La Grotta