Una nota della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare di poche righe ha comunicato nei giorni scorsi la decadenza di Domenico Pappaterra dalla carica di presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dunque, prende una decisione netta, a pochi mesi dal cambio di guardia nelle stanze che contano. Tutto accade dopo sedici anni, il motivo? L’interpretazione di alcuni articoli in materia di proroghe di incarichi in scadenza, legati al PNRR. Per alcuni si è trattato di un fulmine a ciel sereno, anche se il freddo di questi giorni, probabilmente, ben rappresentava i rapporti di Roma e del Governo con il Presidente del Parco, ora retto dal sindaco di Chiaromonte, Valentina Viola, in attesa di notizie dalla Capitale. Da voci di corridoio e di palazzo, Pappaterra ormai sarebbe definitivamente fuori dai giochi, il Ministero avrebbe altre idee e a quanto pare già qualche nome legato all’area di governo, probabilmente della sibaritide. E seppure al presidente più longevo tutti hanno espresso solidarietà, incredulità e apprezzamento per il lavoro svolto, la maggior parte dei sindaci del Parco più vasto d’Europa iniziano a muoversi sull’enorme scacchiera politica che porterà a individuare la massima carica dell’area protetta, un incarico da assegnare al più presto, anche perché servono progetti strategici da mettere sul campo e finanziamenti, specie quelli del Pnrr, per dare futuro e prospettive al territorio calabro-lucano, al suo tessuto sociale, culturale, turistico, civile, economico, ambientale e paesaggistico. Insomma, il lavoro non manca, bisogna fare presto e bene, ma da indiscrezioni raccolte, non mancherebbero neppure i problemi. Questa volta, i sindaci dell’area lucana hanno intenzione di alzare il tiro e la voce, chiedendo senza girarci troppo intorno la presidenza. Si punta ad alzare la posta e senza gridarlo ancora chiedono pari dignità, da troppi anni messa da parte, altrimenti si mortificherebbero anni di storia, di impegno e di serietà dimostrata in tutto questo tempo. A quanto pare, anche qualche collega del versante calabrese accetterebbe una soluzione del genere. Se le voci verranno nelle prossime ore confermate, si prospetta un braccio di ferro come mai visto e il tavolo potrebbe anche saltare in malo modo. Nessuno si vuole esporre più di tanto, almeno per il momento, le carte ci sono sul tavolo ma si tengono ben coperte, ma la linea dei sindaci lucani sarebbe questa e quanto mai compatta. Ora bisogna aspettare le mosse del Ministero, ma anche quelle dei sindaci dei comuni calabresi che certo, almeno in tanti, non rinunceranno alla buona a una carica che è stata sempre appannaggio di questa regione. Tra poche ore, nei prossimi giorni, chi prima chi dopo dovrà chiedere di guardare carte e posta, mentre gli schieramenti, sotto le bandiere politiche e di territorio, inizieranno a rendersi visibili sulla strada che porterà a conquistare la vetta più alta del Pollino, ma prima bisogna incamminarsi tra gli impervi e difficili sentieri dove non mancheranno certamente insidie e sorprese.

Vincenzo Diego