Tanta neve in queste ore in tante località della Regione, specialmente nell’area sud lucana. Mentre scriviamo la neve continua a scendere copiosa, mettendo in serie difficoltà diversi comuni e le precipitazioni dovrebbero durare per tutta la giornata di venerdi. A Cersosimo, nell’area urbana, si misurano almeno 30 centimetri, peggio a San Paolo Albanese e a Terranova del Pollino. Tanta neve anche a San Costantino Albanese e Noepoli. Si segnalano problemi meccanici per uno spazzaneve, ora fermo. Mentre alcuni sindaci, come quello di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano, chiedono l’intervento della Protezione Civile per liberare le strade e garantire una migliore assistenza alla popolazione. Chiuso l’ufficio postale, l’impiegato è stato dirottato a Senise.

Grave invece l’aspetto sanitario, il medico condotto, segnala il primo cittadino, non può raggiungere il paese, perché la provinciale è impraticabile. Lo stesso vale per la guardia medica, per cui, il comune, con una popolazione anziana, al momento risulta isolato e senza medici. Renato Iannibelli, primo cittadino di San Costantino Albanese con personale comunale sta cercando di garantire alcuni medicinali urgenti, mentre potrebbe essere necessario, se le condizioni non dovessero migliorare, assistenza per le famiglie residenti in contrade montane dove vivono anche anziani e ammalati, in queste aree, la coltre bianca ha raggiunto i 50-60 centimetri. Condizioni meteo estreme, previste da giorni dai modelli matematici. I Dipartimenti di protezione civile, comprese quelle confinanti come Calabria e Puglia, hanno segnalato nei bollettini criticità che vanno dal giallo all’arancione. Il dipartimento lucano invece non segnala alcuna criticità, usando il colore verde sia per la giornata di ieri che per quella di oggi.

Il motivo? L’informativa della Basilicata, precisano dal Dipartimento, sottolinea solo criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile. Basta? Probabilmente no. La Regione dovrà ritoccare e migliorare il sistema. Anche perché una forte nevicata, senza allerte specifiche, può mettere a serio rischio la vita e le giornate dei cittadini. Ci mancherebbe, si da atto del grande lavoro che quotidianamente donne e uomini del dipartimento svolgono, ma sia i tecnici che la politica, forse, qualche sforzo in più lo possono fare in questo senso, visto che un buco nella rete si nota e non è un buco da poco. La ratio delle leggi istitutive della Protezione Civile hanno sempre guardato con particolare attenzione alla tutela e alla sicurezza della popolazione, per questa ragione ci si muove ormai lungo quattro direttrici principali: previsione, prevenzione, soccorso, ripristino della normalità. Tanti i rischi, come quello sismico, meteo-idrogeologici, incendi boschivi e altri ancora. Un interessante documento della Dott.ssa Fiorella Fonte: “Il Servizio nazionale di Protezione civile: attività di previsione e di prevenzione dei rischi, profili di miglioramento e prospettive di riforma legislativa”, illumina e non poco il lettore. La sicurezza, si spiega nel documento, “assurge ad esigenza primaria della collettività ed il suo mantenimento non può prescindere da un'attenta pianificazione delle misure da adottare al fine di evitare il verificarsi di eventi di danno o, al fine di contenerne al massimo le conseguenze pregiudizievoli per la popolazione”. Studi e lavori da parte di tecnici, scienziati e vari organismi dello Stato, ma non solo, importante il settore privato e del volontariato, hanno da anni come fine la tutela del cittadino. “Palese l'importanza e la centralità che assumono, nel sistema di Protezione civile, le attività di previsione e di prevenzione dei rischi. attività – si legge ancora nel documento- distinte ma interconnesse: l'attività di previsione delle cause degli eventi calamitosi attiene all'individuazione delle ipotesi di rischio; l'attività di prevenzione è finalizzata ad evitare o ridurre al minimo la possibilità del verificarsi di eventi lesivi sulla base delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di previsione. Il Sistema di previsione e di prevenzione dei rischi, riceve, altresì, grande impulso dalla rete dei c.d. "Centri funzionali": Una rete complessa, costituita dal Centro funzionale centrale, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e dai Centri funzionali decentrati presso le Regioni e le Province autonome. Ogni Centro funzionale, quale struttura di analisi delle ipotesi di rischio, svolge attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, in particolare dei fenomeni meteorologici, con la conseguente valutazione degli effetti previsti su persone e cose in un determinato territorio, concorrendo, insieme al Dipartimento della Protezione civile e alle Regioni, alla gestione del Sistema di allertamento nazionale”. In sintesi: tutto cerca di garantire la sicurezza della popolazione, attraverso studi e informazione, tralasciando per il momento il resto, come possono essere i piani e la formazione. Allora, ci si chiede ancora, basta il bollettino di rischio idrogeologico e idraulico per garantire al cittadino lucano maggiore sicurezza? Probabilmente no… Allora bisogna implementare il bollettino, prevedendo nel sistema regionale di protezione civile il rischio meteorologico e conseguente messaggio di allerta. Serviranno finanziamenti e decreti? probabile, ma per la salute, la tranquilità e la sicurezza dei cittadini ci si può mettere attorno a un tavolo.

Vincenzo Diego