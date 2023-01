Enzo Bonafine è il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro, risultando anche il primo eletto con 250 preferenze. La formazione che faceva capo a lui ha registrato, inoltre, gli ottimi risultati degli avvocati Rosy Pepe, Eugenio Di Bisceglie e Camillo Celebrano che sono stati i tre più votati dopo il presidente. Della compagine - semplificazione - più votata entrano in Consiglio anche Cesare Albanese, Marianna Morello, Antonietta Reale.

Gli altri 4 consiglieri sono gli avvocati: Fernando Cappelli, Antonello Rivellese, Raffaella Manzolillo e Stefania Parrella.

Ricordiamo che il Tribunale di Lagonegro ha un territorio di competenza molto vasto, poiché “abbraccia” anche la Campania fino a Petina, alle porte di Salerno.

Abbiamo utilizzato per semplificare il termine compagine poiché la normativa non prevede più si parli di liste, ma di candidature individuali, né obbliga ad indicare un presidente prima dello scrutinio. Tuttavia, i candidati che facevano riferimento a Bonafine lo avevano già scelto quale presidente in caso di esito positivo dalle urne.

«Sono soddisfatto per il bel lavoro di squadra che abbiamo portato a termine - commenta Enzo Bonafine - ed il risultato è di tutti, come dimostrato dal fatto che i primi eletti sono tutti dello stesso raggruppamento. Ma questo successo è merito anche dell’impegno di coloro che non sono stati eletti e dei tanti sostenitori che hanno fatto la differenza. Il progetto reso noto già durante la fase elettore è di un governo del Consiglio dell’Ordine partecipato nel quale coinvolgere tutto il Foro, all’insegna della compattezza e dell’unità».

Sulla elezione di Bonafine sono arrivate anche le congratulazione del sindaco e dell’amministrazione comunale di Viggianello.

«Il viggianellese Enzo Bonafine - si legge su un post via social pubblicato sulla pagina Facebook del Comune - nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Il Sindaco Antonio Rizzo e l’amministrazione comunale si congratulano ed esprimono felicitazioni per l’elezione dell’avv. Enzo Bonafine a presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Dopo la tre giorni che ha richiamato la classe forense del Tribunale di Lagonegro a scegliere i suoi prossimi rappresentanti per il quadriennio 2023/2027. Professionista eccelso e cultore della materia, Bonafine riceve la giusta e meritata fiducia dai colleghi del tribunale, diventandone punto di riferimento ed illustre rappresentante».



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it