L’unico tracciato stradale per raggiungere il depuratore di proprietà di Acquedotto Lucano, ma che è al servizio del centro abitato di Tursi, è interrotto. Un’ordinanza sindacale vieta il transito sulla passerella in cemento che attraversa il letto del torrente Pescogrosso. Nonostante l’ordinanza, gli operai che lavorano al depuratore e gli agricoltori proprietari dei poderi limitrofi hanno continuato ad attraversare a proprio rischio e pericolo il torrente.

Come si può vedere dalle foto, il transito è talmente pericoloso che soltanto lo stato di bisogno e l’incoscienza permettono di attraversare con un mezzo meccanico, spesso un autocarro o un trattore carico di pregiati prodotti agricoli.





Nonostante la situazione sia nota all’amministrazione comunale, questa se ne è lavata le mani con l’ordinanza che scarica sui privati ogni responsabilità. La Regione Basilicata, proprietaria del demanio, vieta ogni intervento edile nell’alveo del torrente. Il Consorzio di Bonifica, delegato alla manutenzione del torrente, non vuole essere coinvolto nella questione. Basterà qualche altra settimana per assistere ad una tragedia assicurata. Un crollo che arrecherà danni immediati al malcapitato e danni a tutti coloro che stanno utilizzando la passerella.

Come verrà raggiunto il depuratore una volta che sarà crollata la passerella? Ad oggi non ci sono percorsi alternativi.

Noi abbiamo proposto la realizzazione di un percorso con misto stabilizzato lungo l’argine della sinistra idraulica sia a monte che a valle del depuratore. Il tracciato della condotta fognaria è interrato nell’argine quindi sarebbe anche un modo per renderlo accessibile ai fini della manutenzione. Ma l’immobilismo della politica e lo sterile intellettualismo dei tecnici degli enti pubblici interessati impedisce un tale intervento che di fatto risolve tutte le obiezioni tecniche finora opposte.

Inoltre, chi si farà carico delle spese di demolizione della passerella dopo il suo crollo? Chi si farà carico delle spese di demolizione della passerella a monte della passerella in questione dato che tra qualche mese lo scalzamento delle fondazioni riguarderà anch’essa venendo meno l’effetto briglia della passerella crollata a valle? Domande a cui ben presto qualcuno dovrà rispondere, non solo di fronte ai cittadini.



Antonio Di Matteo, Consigliere comunale di MuoviAmo Tursi