E un giorno, all’improvviso, a causa di una rottura della condotta adduttrice principale, rimanemmo senza acqua nelle case di Senise.

Detto così sembra quasi un ricordo dei nonni che, tante volte, ci richiamano racconti, quasi epici, delle loro giornate faticose, appena immaginabili, di tempi più aspri di quelli che viviamo noi. E invece è racconto della seconda metà di gennaio del 2023, dei nostri giorni, di un presente che, per alcuni, vede disagi abbastanza contenuti mentre, per altri, certamente per tante famiglie, è sicuro, le difficoltà scontate o nascoste sono decisamente più significative.

Chi ha persone anziane a casa, chi ha figli piccoli, per gli anziani nelle strutture residenziali assistite, chi è impossibilitato ad andare a riempire taniche e contenitori presso i punti di distribuzione messi su da Acquedotto Lucano, in collaborazione con il Comune di Senise, ha tutt’altro che vita facile.

Certo, grandi e piccini, siamo abituati troppo bene, viviamo nella società nel benessere che, ormai, non ci fa nemmeno riflettere sul valore delle cose essenziali che appartengono alla nostra vita e alla quotidianità di cui siamo protagonisti. Eppure mi auguro che queste giornate di disagio dei singoli, delle famiglie, della Comunità aiutino tutti a dare valore a “sorella acqua” più di quanto non abbiamo fatto in un passato prossimo in cui era scontato che la risorsa idrica era lì, pronta a scorrere e a soddisfare, a qualsiasi ora del giorno, ogni esigenza. E mi auguro, una volta ancora, che la lezione possa lasciare il segno nella nostra vita.

Quando mancano le cose si apprezzano decisamente di più, ci si accorge di quanto sia prezioso godere di tesori che, spesso, non valorizziamo a sufficienza. Lo stesso dicasi della corrente, dell’internet, del gas, del riscaldamento, di un tetto… ma anche della macchina della solidarietà che si è chiamata in causa in questi giorni per tentare di non lasciare indietro nessuno. E come in altre stagioni recenti (vedi il periodo covid) ecco il comune, i vigili, le associazioni, i volontari prodigarsi per non far soffrire disagi ulteriori a chi è impossibilitato a reperire acqua nei suoi recipienti perché non ha l’automobile o non può permettersi sforzi a causa dell’età o della malattia.

E poi la felice scoperta che c’è ancora la risorsa del vicinato su cui poter contare anche a Senise: la macchina della premura e il desiderio di dare conforto davvero rincuora perché c’è ancora futuro, c’è un cuore che pulsa anche nella società distratta in cui viviamo.

Nel Cantico delle Creature “sorella acqua” è detta da San Francesco “umile, preziosa e casta”. Riappropriandoci, speriamo a breve, di una normalità, che vada oltre l’emergenza idrica, recuperiamo il valore dell’acqua, bene comune, di tutti e di ciascuno, da valorizzare, da custodire, da amare, da non sprecare… Tralasciamo logiche egoistiche e apriamo il cuore all’accoglienza della stessa come di un dono prezioso che il Creatore ha offerto per il bene di tutte le creature. E appelliamoci anche alla responsabilità di chi è chiamato a compiere scelte determinanti: il guasto ha portato con sé una serie di interrogativi circa la qualità del servizio, sullo stato in cui versa la rete di distribuzione idrica in Basilicata, nel comune di Senise e non solo certamente, sulla dispersione idrica e sulle possibili situazioni alternative in caso di emergenze. Non è possibile che di problematiche in Italia si debba parlare solo nel momento in cui si è chiamati a fronteggiare situazioni imprevedibili o calamitose, a tutti i livelli. La programmazione deve considerare la qualità dei servizi per mettere in conto anche adeguamenti, migliorie e soluzioni a problemi atavici in generale, che vanno dalle infrastrutture alle piccole e grandi realtà che riguardano la vita dei cittadini. Siamo certi che questa circostanza rappresenti una occasione perché ci si apra a riflessioni importanti e a scelte determinanti per il bene di tutti. Nel mentre il grazie a quanti non stanno risparmiando fatiche e sacrifici, con condizioni metereologiche avverse, per alleviare i disagi e per porre rimedio al problema dell’emergenza idrica a Senise.

Grazie a Don Giovanni Lo Pinto, parroco di Senise, per la preziosa riflessione