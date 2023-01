Siamo appena entrati nel 2023, eppure, sembra che pagare non sia più sufficiente per evitare di rimanere al freddo e al gelo. A Roccanova, un nucleo familiare, che comprende anche una persona con disabilità, è rimasto intrappolato nella rete delle burocrazia e, quindi, è senza riscaldamento nonostante la richiesta fatta ad inizio novembre di allacciamento alla rete del Gas propano liquido (Gpl) e il successivo versamento di quasi 500 euro, risalente a poco prima delle festività natalizie.

«“È tutto a posto”. È la risposta che mi sento dire ormai da tempo dal numero verde “Servizio clienti Eni gas Gpl” a cui telefono in continuazione. Intanto, da oltre due mesi, pur avendo già pagato ben 472 euro e 55 centesimi, non mi viene effettuato l’allaccio del gas Gpl, con cui è alimentata la rete cittadina, la cui richiesta è stata inoltrata il 4 novembre dello scorso anno».

A parlare è Francesco Lo Bosco, docente in pensione di 74 anni, che viva a Roccanova con la moglie.

«Il 21 dicembre - continua - ho ricevuto l’ok ad effettuare il bonifico, che ho eseguito inviando anche tutta la documentazione. Ma ancora nulla e, ogni volta che chiamo Eni, mi risponde un operatore che non può fare altro che segnalare il disservizio senza però farmi parlare con qualcuno che possa risolvere il mio problema».

I coniugi hanno anche un cane e un gatto e, prima di prendere questa decisione, utilizzavano il pellet che poi sappiamo quanto abbia cominciato ad avere costi esorbitanti.

«Qui a Roccanova non c’è ancora il metano - sottolinea ancora il professore - unico paese della Basilicata a non averlo, e bisogna attaccarsi alla rete pubblica del gas propano liquido, pur se costa anche questo combustibile, come si evince dalle ultime bollette che sono arrivate di recente a chi è già servito dalla rete, e che se pur si riferiscono agli ultimi due anni, hanno cifre da capogiro: alcune oltre un migliaio di euro, qualche altra oltre 2mila a 500 euro e un’altra ancora di oltre 6mila e 600 euro. una vera assurdità. E nonostante questo rischio ho scelto, comunque, questa soluzione nella speranza di poter superare quella del pellet che oggi è diventato proibitivo acquistare, avendo un costo di oltre 12 euro per ogni sacco da 15 kg. E così mi porto dietro questa situazione di assurda burocrazia che voglio denunciare pubblicamente perché sta diventando ormai insostenibile se si tiene conto che siamo in pieno inverno, con l’arrivo della neve già annunciata, e il termometro che scende sempre più rendendo difficile la permanenza anche in casa dove vivo io e dove c’è anche una situazione di disabilità, oltre alla presenza di un cagnolino ed un gatto».

Il signor Lo Bosco, a mo di provocazione, si è fatto immortalare mentre si riscalda davanti una stufa in un esercizio commerciale nei pressi della sua abitazione. «Ogni tanto vado a riscaldarmi approfittando di una stufa nel negozio di un amico, a 10 metri da casa mia».



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it