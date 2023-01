‘’Acquedotto Lucano in accordo con la Regione Basilicata realizzerà una tubazione che passa sotto l’alveo del fiume Sinni. Sarà fatto attraverso una ditta specializzata, già contattata, i lavori cominceranno a inizio della prossima settimana e potrebbero durare circa 3 settimane. Questo per l'intervento definitivo.Allo stato attuale, per fronteggiare l'emergenza: siamo riusciti, utilizzando la condotta rurale che da Spogliamonaco porta l’acqua anche a contrada Fossi e Pettirosso, a recuperare circa 7 litri che abbiamo immesso in rete attraverso il piano di sollevamento che si trova a Rione Fratelli Mattei nella parte alta del paese. Per le zone più a monte la pressione non era sufficiente per far arrivare l’acqua’’. Spiega così, il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo, la situazione che riguarda l’emergenza idrica che ha colpito l’abitato e quello che Acquedotto Lucano, di concerto con gli uffici regionali, sta attuando per risolvere la situazione e per fronteggiare l’emergenza.

‘’In attesa di fare il bypass che porti l’acqua di questa condotta rurale verso il serbatoio (i lavori dovrebbero iniziare domani), ho consigliato di fare anche la posa a terra, senza interrare subito per realizzare la condotta di 1,3 km, per portare al serbatoio i 7 litri di acqua. Acquedotto inoltre ha provveduto a fare uno scavo per collegare la condotta rurale del Metuoio per immettere anche altri 3 litri al secondo, sempre per servire la zona alta. L’acqua che attualmente è nel serbatoio sarà razionalizzata per servire la zona bassa dell’abitato, dove l’erogazione non sarà continua ma almeno servirà a tamponare l'emergenza.

Nella zona medio-bassa dell’abitato l’acqua è stata erogata nel pomeriggio. Non garantiamo che a tutti arrivi l’acqua ma sicuramente arriverà ad una buona fetta di popolazione. Le autobotti resteranno attive ed è stata aggiunta un’ulteriore cisterna per far fronte soprattutto alle esigenze delle attività commerciali e i servizi pubblici’’.

Per le scuole: restano ovviamente chiuse fino a sabato e nelle prossime ore si saprà con maggiore certezza se sia possibile riaprire lunedi e in che modo. C'è l'eventualità che, per gli istituti che forniscono servizio mensa l'apertura sia solo anti meridiana, quindi solo per le ore della mattina. Ma nelle prossime ore si capirà meglio anche questo.

