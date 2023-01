Maltempo in arrivo con pioggia e neve e forte vento al centro sud. Allerta gialla in Basilicata e Calabria, arancione per la Campania. Il ciclone, denominato Thor, verrà alimentato dai venti gelidi provenienti direttamente dalle freddissime terre polari e sta entrando nel bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano (Francia sud-orientale). Nel corso della giornata il grosso delle precipitazioni raggiungerà il Lazio meridionale, la Campania, la Calabria, molte aree della Sicilia, la Basilicata per poi salire verso il Centro andando ad interessare il Molise, l'Abruzzo e il sud delle Marche.

In Campania e lungo il litorale tirrenico tra Campania –Basilicata- Calabria sono previste precipitazioni con cumuli di pioggia nell'ordine di 2/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo, ovvero l'equivalente delle piogge totali di 2 mesi. Oltre al rischio di piogge torrenziali cadrà copiosa la neve sui rilievi a quote davvero molto basse e mediamente intorno ai 200/400 metri . Attenzione al forte vento e alle mareggiate.

La neve inizierà a cadere già nella tarda serata di venerdi e continuerà sabato in tutta la provincia di Potenza. Neve che già nella giornata di ieri era cadutta su tutto il versante del Pollino, che risulterà ancora una delle zone più interessate dal fenomeno. Perturbazione che dovrebbe durare fino a domenica sera con altre sporadiche nevicate. Temperature che si terranno intorno allo zero termico sia le minime che le massime.