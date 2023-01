''Questa è la storia del nostro amatissimo papà Francesco a cui, più di un anno fa, dopo svariate visite e un intervento chirurgico, è stata diagnosticata la Sla''. Comincia così la lettera aperta, inviata alla nostra redazione da due sorelle di Senise, Tania e Mariacristina, che pochi giorni fa hanno salutato per l'ultima volta il loro papà. La decisione di scrivere questa lettera, come ci dicono, deriva dal desiderio di ''invitare a riflettere e a cercare di migliorare quelle che sono le carenze'' di un sistema di assistenza e della cura di persone fragili.

''La presa di coscienza della malattia, come si può immaginare, non è stata cosa facile da metabolizzare in primis per papà e a seguire per nostra madre e noi figlie. La diagnosi è stata fatta all'ospedale San Filippo Neri di Roma, mio papà abitava ,però, in Basilicata... Ci è stato detto sin da subito di rivolgerci ad un centro regionale per tenerlo in cura e consigliato di fare riferimento all'Associazione Aisla territoriale.

Primo problema: in Basilicata non esiste un centro Sla, essere malato di Sla equivale ad essere un semplice paziente che deve prenotare visite specialistiche tramite Cup , con tutto ciò che questo comporta (attese lunghissime oltre ad un continuo andirivieni non essendo presente una équipe composta dai diversi specialisti che si prende cura del paziente in toto). Secondo problema: in Basilicata non è presente l'Associazione Aisla, ma un solo referente (Dott.Santomauro, con cui abbiamo comunque preso contatti senza trovare però un vero e proprio punto di riferimento).

Non sapendo più cosa fare e da dove cominciare, viste queste difficoltà, abbiamo pensato di rivolgerci direttamente all'associazione Aisla nazionale che è diventata il nostro rifugio oltreché unico punto di riferimento. Ci è stato così consigliato come risoluzione del problema più consona di rivolgerci al centro Nemo più vicino alla regione Basilicata, che risulta essere il centro Nemo di Napoli. Abbiamo così cominciato a prendere contatti...

La cosa che più ci ha tranquillizzati è stato il sentirci rispondere che il Centro Nemo non è un ospedale ma una struttura in cui il paziente viene trattato diversamente... ha possibilità di avere una stanza tutta sua e soprattutto di poter essere accompagnato da un familiare. Ci siamo così affidati al centro Nemo di Napoli. Il primo ricovero è avvenuto a febbraio 2022, papà ha ricevuto finalmente tutti i controlli di cui aveva bisogno e nonostante le difficoltà motorie, già evidenti, nel complesso la situazione non era ancora così compromessa, al punto che al momento delle dimissioni è stato riferito di rifare un controllo dopo circa 4 mesi e di chiamare per ogni eventuale problema. Intanto la malattia giorno dopo giorno avanza, anche aggressivamente, e verso fine maggio prendiamo contatti con il Nemo di Napoli esprimendo la volontà di voler parlare con un medico visti gli evidenti peggioramenti. Non abbiamo avuto possibilità di parlare con nessuno specialista, papà doveva essere ricoverato ( secondo la segretaria) e per questo viene messo in lista d'attesa... Un'attesa lunga e struggente , alle ripetute chiamate per sollecitare, ( capiamo l 'attesa perché come nostro padre tanti altri stanno male , ma almeno la possibilità di parlare con un medico...) abbiamo avuto una sola opportunità ad agosto a cui abbiamo dovuto rinunciare per difficoltà oggettive sia relative al trasporto sia a tutto quello che comporta un ricovero (considerata anche una distanza di 230 km ) essendo avvisati, tra l'altro, due giorni prima del presunto ricovero e dovendo fornire risposta immediata. Finalmente il ricovero successivo viene programmato per il 25 ottobre 2022. La situazione al giorno prima del ricovero è che papà non si muove più, mangia cibo passato o piccoli pezzi , parla male...ma non si arrende e continua a voler stare seduto sulla sua sedia a rotelle.

Arrivato al Centro, accompagnato da nostra madre, papà è stato messo a letto e da lì la situazione sembra essere peggiorata ancora più rapidamente giorno dopo giorno. Ciliegina sulla torta: dopo due settimane circa dal ricovero papà comincia ad avere febbre, vengono fatti svariati prelievi ma non emerge nulla di rilevante e ad un primo tampone naso faringeo risulta negativo al Covid. Dopo qualche giorno anche mamma comincia ad avere febbre e sottoposti a tampone risultano entrambi positivi al Covid, mamma così viene costretta a rientrare a casa (non riusciamo a trovare una giusta motivazione), come previsto da protocolli interni , con un cuore ancor più infranto.

È stato difficile affrontare anche questa... Sapere papà solo e inerme a letto è stato straziante ma la cosa più straziante è stata non poter avere sue notizie, aveva il cellulare sul comodino ma era impossibilitato a rispondere. Noi da casa eravamo solo tanto preoccupati, unico contatto telefonico a nostra disposizione era quello risultante dal sito internet ma in assenza delle segretarie era impossibile avere contatti e risposte. Abbiamo più volte chiamato al cellulare di papà con la speranza che prima o poi qualche medico, infermiere o operatore sanitario fosse lì vicino e sentisse le chiamate e così il caso ha voluto che un operatore rispondesse alla chiamata dandoci possibilità di sentirlo e fornendoci un ulteriore contatto telefonico da poter chiamare per avere notizie, peccato che... Premetto che abbiamo comunque usato la massima discrezione e scrupolosità evitando chiamate eccessive ma dopo qualche giorno ci è stato risposto anche con modi arroganti che dovevamo evitare di chiamare (anche una chiamata al giorno era troppo) perché così facendo loro non potevano fornire assistenza ("una volta al giorno") ai malati e che in ogni caso se fossero sopraggiunti cambiamenti particolari o peggioramenti avrebbero chiamato loro...

Peccato che non si è pensato minimamente alla condizione psicologica oltre che fisica del paziente ed allo stato d'animo dei suoi familiari che da casa non potevano avere notizie e soprattutto non potevano sentire direttamente lui per incoraggiarlo e sostenerlo...

In più di due settimane ,in cui è rimasto solo, due volte degli operatori sanitari dal buon cuore gli hanno concesso delle videochiamate con i propri familiari, episodi che comunque hanno coinciso con nostre richieste...

Ma aldilà di questo quello che più ci ha colpiti è stato quando, rientrata nostra madre in struttura, siamo venuti a conoscenza del modo in cui è stato abbandonato , pianti ininterrotti che non venivano minimamente calcolati e questo non lo dice solo mio padre ( parlando oramai poco e male) ma qualcun'altro lì presente.

Lui stesso ha dichiarato che una sola volta al giorno qualcuno (operatori o infermieri) andava da lui. Sono state messe , sacche nutrizionali per evitare di andare lì ad imboccarlo (è quello che immaginiamo noi) e soprattutto cosa più grave che per tutto il periodo di assenza della moglie (più di 15 gg) non gli è stato messo il ventilatore ( per lui oramai necessario ) , né aspirato i muchi. Al suo rientro nostra mamma lo ritrova con il sondino naso gastrico (viste le difficoltà a deglutire) nelle condizioni di papà l'inserimento della peg comporterebbe ,quasi sicuramente, viste le difficoltà respiratorie, la tracheostomia. L'unica cosa certa, dopo questo lungo ricovero è che ,nostro malgrado, il centro Nemo di Napoli è ancora lontano dal concetto "tutto ruota attorno al malato e alla sua famiglia". Non può il Covid, nonostante i protocolli, giustificare simili comportamenti. Ricordiamoci che i soggetti fragili sono i pazienti che non per loro scelta si trovano lì e non per loro negligenza si sono ritrovati con il Covid.

Ricordiamoci il vero spirito dei Centri Nemo, ricordiamoci chi sono le persone affette da Sla, Sma, distrofie muscolari etc. Ricordiamoci che questi malati hanno bisogno di tanto sostegno soprattutto a livello psicologico, opportunità che a nostro padre non è stata data. Ricordiamoci che a loro è toccato un duro destino, una trappola da cui non possono trovare via d'uscita. Ricordiamoci che i loro familiari si sentono completamente impotenti e di questo soffrono non poco. Ricordiamoci di avere prima di ogni cosa UMILTÀ e SENSIBILITÀ. Ad oggi la Sla continua a restare una delle poche malattie a non offrire speranza ed è per questo che la persona affetta ha bisogno di ricevere un'assistenza differente. Queste parole non vogliono offendere nessuno, ci siamo oramai arresi di fronte a questo triste destino, vogliamo solo invitare a riflettere e a cercare di migliorare quelle che sono le carenze. Lo diciamo per nostro padre e per chi come lui si trova in questa maledetta situazione. Non sarà dappertutto così e non sarà per tutti così, per noi lo è stato. Confidiamo affinché qualcuno possa leggere questo testo, anche se un pò prolisso...

Ringraziamo di cuore la Fondazione Serena Onlus, Fondazione Telethon,Associazione Aisla e tutte le altre associazioni che hanno partecipato e contributo alla nascita dei centri Nemo, perché nonostante tutto noi ci crediamo. Buona parte di queste parole sono state già riportate alla caposala del Centro Nemo di Napoli, con la speranza che sia stato reso edotto lo stesso gentilissimo e disponibilissimo Dott. Dongiovanni.

Il 4 gennaio papà ha finalmente smesso di soffrire , ma il nostro dispiacere è ancora troppo forte e non possiamo far finta di niente''.

Cordialmente

Tania e Mariacristina Marcone