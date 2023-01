“Da quasi un mese la guardia medica di Agromonte è chiusa per la carenza dei medici e su questa situazione non si è avuta nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’Asp”.

A lanciare l’allarme questa volta è stato Fausto De Maria, sindaco di Latronico, per un disagio purtroppo ricorrente in Basilicata.

“Il Comune di Latronico - prosegue De Maria - considera la guardia medica un servizio fondamentale per assicurare l'assistenza sanitaria sul territorio. Lo dimostra il fatto che, qualche anno fa, si è investito tantissimo nella realizzazione dell'ambulatorio della sede di Agromonte.

I medici che normalmente dovrebbero ruotare attorno alle due guardie mediche (sede di Latronico e sede di Agromonte) sono in numero di 6. Negli ultimi mesi i turni di guardia medica sono stati coperti da 4 medici, che sono riusciti a garantire l'assistenza, nonostante la mancata sostituzione di 2 unità perché non ci sono medici disponibili. Questo è un problema che già si è manifestato nelle guardie mediche di alcuni paesi ma che sicuramente nei prossimi mesi sarà un problema di tanti altri comuni”.

Il primo cittadino è preoccupato anche dalla sostituzione dei medici di famiglia ed ha anche anticipato la richiesta di nuovi incontri con i vertici regionali e dell’Azienda sanitaria di Potenza.

“Oltretutto la carenza dei medici rende difficile la sostituzione dei medici di famiglia e addirittura, fatto ancora più grave, spesso ci sono le ambulanze del 118 senza medico a bordo. Dunque la carenza di medici è un problema regionale, ma soprattutto nazionale. Basta vedere la scelta della Regione Calabria di far arrivare medici dallo Stato di Cuba proprio nei giorni scorsi. Da prima delle vacanze di natale abbiamo chiesto, insieme ad altri comuni del lagonegrese e del senisese, un incontro urgente in Regione con l’assessore alla Sanità e con i dirigenti dell'Asp e ad oggi non abbiamo ancora ricevuto notizie in merito. Ricominceremo da lunedì a pressare gli uffici regionali e l’Asp per incontrarci intorno ad un tavolo e iniziare a trovare soluzioni ad un problema che nei prossimi mesi aumenterà sempre di più, un problema che oggi interessa Latronico ma che tra qualche mese sarà di tantissimi paesi. Comprendendo tutte le difficoltà bisognerà trovare una soluzione, anche temporanea, per dare risposte immediate alle esigenze della comunità e programmare le soluzioni a lungo termine per garantire l'assistenza su tutto il territorio.

Aspettiamo fiduciosi l'incontro in Regione nella prossima settimana. Vi aggiorneremo”.



