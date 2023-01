Dopo la macchia nera fotografata nelle acque nell’invaso del Pertusillo, durante le scorse festività natalizie, Cova Contro, ha comunicato l’esito parziale delle indagini di laboratorio.

“Il campione inviato per la tipizzazione algale - si legge su Covacontro.org - purtroppo non aveva più carica vitale, le feste hanno giocato a nostro sfavore, complice il fatto che non esistono laboratori privati che facciano analisi e studi su alghe. Il campione preso il 30 dicembre in doppia aliquota, per analisi microscopica e chimica ha ricevuto solo la seconda, purtroppo presso la struttura individuata il personale era in ferie. Per il chimico prelevato il 28 dicembre a Masseria Crisci – sponda Pertusillo/Montemurro (40°17’16.9″N 15°57’17.0″E) non ha anomalie apprezzabili tranne che per gli idrocarburi pesanti: 311 mcg/l, il valore più alto che abbiamo mai raccolto nel tempo, ovviamente parliamo per la metodica usata, di idrocarburi petroliferi, con un limite a 200 mcg ovvero 0,2 mg. Ormai è una costante, acclarata da più studi scientifici relativi al Pertusillo, ma con le alghe dal 2017 si rilevano in concomitanza idrocarburi. Nel 2017 vi erano anche elevatori tenori di azoto che non abbiamo riscontrato ora. L’esito del secondo campione per le analisi chimiche (il terzo complessivo) sarà noto a giorni, prelevato il 2 gennaio sponda Spinoso vicino il torrente Maglie”.

L’associazione ambientalista fa sapere che “nell’ambito del progetto SIMILPO-BAS (Sistema Integrato per il Monitoraggio dei Laghi Potabili della BASilicata) – sviluppato interamente da noi di Cova Contro stiamo ricorrendo al telerilevamento satellitare specifico per la ricerca di cianobatteri e clorofilla-A nei laghi ad uso potabile del: Pertusillo, Camastra e Monte Cotugno.. Al centro del progetto l’attenzione per la qualità delle acque e dei rispettivi ecosistemi come elemento chiave per la sua primaria destinazione, ossia il consumo umano”.

Pochi giorni fa Arpab aveva invece comunicato come, dopo l’analisi dei primi campioni prelevati sul Pertusillo, non fossero emerse anomalie.

“Il progetto SIMILPO-BAS - prosegue Covacontro - mira alla salvaguardia dei laghi della Basilicata, per questo la nostra associazione non può lavorare da sola, ma chiederemo alle istituzione di sposare il nostro progetto, migliorando la rete di monitoraggio pubblica, creando un sistema di preallarme e censimento dettagliato delle anomalie, incrociando le tecnologie da remoto con prelievi automatici a terra, il tutto per una comunicazione costante dei dati al pubblico. Da approfondire sarebbe anche l’eventuale ricaduta in acqua dei gas emessi in zona dalle attività industriali, e come gli inquinanti atmosferici possano poi impattare sul lago”.

